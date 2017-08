Os tucanos se bicando

Aécio Neves deixou a presidência e Tasso Jereissati ocupou interinamente. Está chegando à hora da eleição e não há melhor candidato do que o governador de Goiás, Marconi Perillo (foto). Ele fez do Estado um exemplo de trabalho em todos os setores. Da iluminação às estradas asfaltadas; do trânsito, o mais organizado; as cidades limpas, onde os governadores vão tomar “aulas” para produzir algo igual em seus estados.

Basta

Já está na hora de acabar com esse triunvirato de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro ocupando a chefia da Nação. Basta! O Brasil é grande e tem nomes capazes de administrar o país com o mesmo zelo que administraram seus estados. Um exemplo disso é o governador Perillo. Por tudo que ele fez e faz, e também numa homenagem ao Estado de Goiás, onde JK escolheu para construir Brasília.

O Brasil indignado

A indignação, a falta de respeito, os caras de pau sempre existiram em nosso pobre Brasil. Cada dia a situação fica mais vergonhosa como o recente episódio político que acabamos de assistir, onde os deputados deram um show de antipatriotismo, demonstrando mais uma vez que primeiramente vem os seus interesses e não os da Nação, e muito menos os do povo, que lhe outorgou o voto. Esta politicagem foi uma das maiores vergonhas que assisti no decorrer de toda minha vida. No dia da votação, o respeitado plenário Ulysses Guimarães virou um picadeiro de circo.

Correndo atrás

Apesar dos pesares, ninguém pode acusar o presidente Temer de desânimo diante da crise e de falta de capacidade e trabalho. É um homem sério, responsável e comprometido com os mais altos interesses do Brasil. Passou o domingo trabalhando com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira e com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, na Reforma da Previdência.

Muita justiça

Quando se fala em reforma política é preciso que se fale também na reforma da justiça brasileira. Os presos vivem em cadeias que são verdadeiros pardieiros, vão a júri, depois passam pelos desembargadores, são soltos, a justiça manda prender, soltam, passam pelo Superior Tribunal de Justiça, voltam e chegam até o Supremo, que também não está resolvendo nada. Resultado: os processos estão empilhados até o teto em alguns gabinetes e, no final das contas, a Procuradoria-Geral da República manda prender e não prendem ninguém.

Praça de guerra

Eles usam e abusam da segurança pública, matam soldados, matam crianças no ventre da mãe, assaltam o dia inteiro em Brasília, Rio de Janeiro e acolá. O crack virou o café da manhã dos marginais. Até o Exército foi chamado para colocar ordem nessa bandidagem que não tem como resolver. Na lista negra de tudo isso o Brasil galga os primeiros lugares. O que fazer? Só existe um para resolver este problema: Deus! E Jesus está chegando.

Previsões para o futuro

Dando continuidade a série de previsões que iremos publicar uma vez por semana, seguem essas três para ler e compartilhar. Computadores se tornam cada vez mais especializados em compreender o mundo. E muito antes do esperado já atingiram inimaginável nível de excelência. Nos EUA, jovens advogados já não conseguem emprego. Pela plataforma IBM Watson, pode-se obter aconselhamento legal, em poucos segundos, com uma precisão de 90% em comparação com uma precisão de 70% quando feito por seres humanos. Watson também atua no diagnóstico de câncer com exatidão quatro vezes maior que os enfermeiros. O Facebook já consegue reconhecer rostos melhores do que nós.

Deslumbramento

É natural quando às pessoas tomam um novo rumo em suas vidas, principalmente para cargos mais elevados, aflorar o deslumbramento. É o caso do meu amigo João Dória (foto), que pela primeira vez na história política da Paulicéia Desvairada foi eleito prefeito no primeiro turno. Tomou posse, virou gari, se vestiu de bombeiro e saiu às ruas colocando a mão na massa. Isto tudo é natural para um jovem destemido e ansioso por cargos ainda maiores.

Desafio

Quando Dória veio ser homenageado com um almoço oferecido pela PaulOOctavio, Fibra e Fecomércio, depois dos discursos e aplausos, o chamei em um canto e lhe fiz um desafio. “A você, que a cada dia que passa cresce mais no conceito dos eleitores paulistanos, faço um desafio: já existe um projeto para um hidroanel que tornará os rios que cortam São Paulo, navegáveis. Com seu arrojo eu acho que você conseguiria aliviar pelo menos um pouco o trânsito da capital paulista e incentivar o turismo, com iates e outros barcos”. Desafio feito!

Em tempo

A última promessa de Dória é construir o Parque Augusta até 2018.

Chiques…

Benigna Venâncio, Marisa Macedo e Carmen Antoni reúnem as amigas em almoço, às 12h, no La Tambouille, para comemorar o aniversário de Lúcia Itapary (foto).

…perfumadas e…

Movimenta o Limoncello, no mesmo horário, almoço beneficente em prol do Centro Social Santa Clara. À frente do evento, Carol Hudson, Fabiany Damasceno e Luciana Andrade.

…famosas

Gente bonita e importante marca presença, às 20h, no Oliver, no lançamento do blog da bela Anne Ferreira (foto), que festeja aniversário.

Mula sem cabeça

Outro dia passei pelo Campo da Esperança, onde a esperança é a última que morre. E os desesperançosos estão lá cultivando a terra. Vi muita gente de

fora do cemitério olhando por todos os cantos porque a porta estava fechada, por ser depois de 10h. A minha curiosidade, como a de todos, me fez descer do carro e perguntar o que estava havendo. Um gaiato me respondeu: falaram que tem uma mula sem cabeça andado lá por dentro.