Oração e paz

Às 18h, o Templo da Boa Vontade, que neste ano completa o seu 28º aniversário, será palco do tradicional Ato Ecumênico, reunindo lideranças religiosas e representantes de diversas áreas do saber humano e de organizações da sociedade civil em Brasília. A cerimônia também celebra o Dia do Ecumenismo, comemorado em 21 de outubro, e inclui caminhada pela Espiral na Nave do TBV e uma oração pela Paz mundial e pela união das famílias.

Bela conduta

A entrevista que o juiz Sérgio Moro deu ao comentarista político Gerson Camarotti foi excelente. As perguntas muito bem feitas e as respostas com uma tranquilidade e clareza exuberantes. Ao perguntar se Moro seria candidato, com seu nome aparecendo nas pesquisas, ele respondeu claramente que nunca foi político e que nunca pediu a ninguém que colocasse seu nome nas pesquisas.

Nova Colombo

A Confeitaria Colombo, que marcou época anos e anos na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, e sempre reuniu políticos, intelectuais e figuras da sociedade acabar de abrir um salão de chá no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio.

Historinha

Certa vez, dois intelectuais tomando chá na Colombo viram passar uma mulher bem barriguda, grávida. Um bateu a bengala no chão e disse “bengalinha” o outro bateu a sua bengala no chão e disse “bengalada”. A Colombo serviu até para inspirar marchinhas de Carnaval “O velho na porta da Colombo, é um assombro, sassaricando”.

Novo presidente

Falando com o ministro e acadêmico Marcos Vilaça ele me informou que o novo presidente para o biênio 2018/19, será Marcos Luchesi. Vilaça viajou para Colômbia onde participa de importante reunião cultural.

Imortal

Em sessão na Academia Brasiliense de Letras, presidida pelo ministro Carlos Fernando Mathias de Souza, o renomado advogado José Alberto Couto Maciel assumiu merecidamente a cadeira 36, que pertencia ao saudoso amigo Antonio Carlos Osório. A cerimônia foi das mais prestigiadas e concorridas e contou com a presença de todos os acadêmicos, colegas de profissão, familiares e amigos do novo imortal.