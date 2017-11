O ministro Sarney Filho já marcou a data para se desincompatibilizar do Ministério do Meio Ambiente, onde cumpriu uma belíssima missão. Vai concorrer ao Senado pelo Maranhão com seu amigo Édison Lobão. Roseana Sarney será candidata ao governo do Estado. Ela vai tentar voltar ao Palácio dos Leões.

Novo presidente

Publicidade

A presidência da Academia Brasileira de Letras seria ocupada pela imortal Nélida Piñon. Todavia devido a problemas oculares ela abriu mão da honraria. O novo presidente será Marco Lucchesi.

Confirmado

O Itaú já é dono do Citibank com a aprovação do Bacen.

Noite de premiações

Será às 20h, no Clube Naval, as cerimônias de entrega da Medalha Amigo da Marinha e de premiação regional da Operação “Cisne Branco”. A Medalha destina-se a agraciar personalidades civis e militares que tenham se destacado no trabalho de divulgar a mentalidade marítima à sociedade civil.

Cultura

O Centro Cultural e o Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados convidam para o Encontro com o Autor, com a presença da escritora e atriz Cristiane Sobral, que apresentará sua obra em comemoração ao Dia da Consciência Negra. O evento é realizado na última segunda-feira de cada mês, tendo um escritor convidado. O encontro será no dia 13, às 17h, no Salão de Leitura da Biblioteca da Câmara dos Deputados. A entrada é franca.

Bolsas e…

O Ministério da Educação liberou R$ 449,23 milhões para a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, autarquia da pasta. Os recursos se destinam ao pagamento de bolsas, auxílios e fomento às ações de graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão.

…auxílios…

A maior parte dos recursos, R$ 209,9 milhões, é destinada ao pagamento de cerca de 92,5 mil bolsas de estudos no país e no exterior, em diversas modalidades: mestrado, doutorado, pós-doutorado, professor visitante sênior, iniciação científica e supervisão.

…estudantis

Outros R$ 61,8 milhões serão empregados no pagamento de 98,4 mil bolsas de educação básica dos seguintes programas: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, Universidade Aberta do Brasil, Plano Nacional de Formação de Professores e Observatório da Educação.

Bons resultados

Após 5 meses do lançamento da nova Política Comercial, os Correios comemoram mais um resultado positivo: o tráfego de encomendas continua crescendo, acumulando, de maio a setembro, 16,4% de aumento em relação ao mesmo período no ano anterior. Com a consolidação do modelo, os Correios implementaram melhorias a fim de aprimorá-lo e atender ainda mais às necessidades dos clientes.

Digital detox

Chefs dão cartão vermelho aos clientes que comem frio para tirar fotos dos pratos. Restaurantes alemães, americanos e franceses estão proibindo celular à mesa. Jean-Noel Fleury, dono do Le Petit Jardin, em Saint-Guilhem- le-Désert (Hérault) e o estrelado Alexandre Gauthier, do La Grenouillère (Pas-de- Calais), impõem uma desintoxicação digital durante a refeição. Convém verificar no cardápio a presença de pictogramas das redes “anti-sociais”.

Chocolate capixaba

Cacau brasileiro é eleito um dos melhores do mundo, no Salão do Chocolate de Paris. Produzidas em Linhares, Norte do Espirito Santo, as amêndoas capixabas ganharam o prêmio internacional “Cacau de Excelência” e foram classificadas entre aos 18 melhores do mundo. O produtor Emir de Macedo Gomes Filho recebeu a premiação da organização do evento. O Salão é ponto de encontro internacional entre consumidores, produtores e amantes do ouro negro. Os franceses estão entre os 10 maiores consumidores de cacau (cerca de 6,7 kg ao ano por pessoa); os brasileiros consomem cerca de 2,5 kg ao ano.

Cacau baiano

Leandro Almeida, diretor da Mendoá Chocolates também participou do maior Salão do Chocolate do mundo. Ele levou das fazendas baianas para Paris a gama de chocolate orgânico da sua empresa. A Mendoá ganhou o prêmio do melhor cacau em 2011.

Feministas contra Polanski

Cinemateca Francesa ignora as múltiplas denúncias de agressão sexual contra o cineasta Roman Polanski e inaugura o ciclo sobre o diretor franco-polonês. O evento foi marcado por protestos do coletivo francês “Ousem o Feminismo”. A ONG e associações de vítimas de abuso sexual consideram o ciclo como uma provocação. Já os defensores de Polanski e da arte clamam por distinguir o indivíduo do artista. Para a ministra francesa da Cultura, Françoise Nyssen, “é possível separar o homem da obra”.