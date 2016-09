Lula e os procuradores

As acusações feitas em alto e bom som através dos microfones e altos falantes contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, continuam causando mal-estar na Suprema Corte do país e adjacências. Assim em plena sociedade e também a ex-presidentes da República. A lei agora é como no meu Paraíso, mata a cobra e mostra o pau. Esse negócio de acusar e soltar já virou pizza.

O inferno é aqui

A maioria das pessoas que vive no mundo pensa que está no céu, não tem fé cristã, não é caridosa, pratica seus pecados a torto e a direito, só pensa em si e em grandeza. Mas vai chegar a hora que essas pessoas vão viver seu inferno aqui na Terra. Vários já estão experimentando.

Desrespeito total

Jamais alguém poderia pensar que esses gringos que tomaram conta do aeroporto Juscelino Kubitschek fossem tirar o nome do Criador de uma obra que foi feita no governo Lula, tendo como presidente da Infraero o grande amigo Carlos Wilson, que Deus levou para o céu.

Elefante branco

Os concessionários do aeroporto fizeram um verdadeiro elefante branco do local. Só capricharam nas lojas para venda aos passageiros, onde eles devem ganhar uma fortuna. Para você se locomover rumo ao embarque tem que usar cadeira de rodas, para os mais velhos, ou andar metros e mais metros a pé, porque a esteira não é contínua. É uma vergonha e as autoridades brasileiras precisam tomar uma atitude para que volte o busto de JK e seu nome ao aeroporto.

Ponte

Sem quê nem pra quê, a Câmara Legislativa do Distrito Federal tira o nome do presidente Costa e Silva para colocar o de Honestino Guimarães, que se foi alguma coisa na agitação política, ninguém sabe quem é e nem de onde veio.

Protesto

Neste domingo, a senhora Natanry Osório comandou um protesto dos moradores do Lago para que a ponte volte a ter seu nome em homenagem a um presidente da República. Já há algum tempo vem acontecendo pichações na placa atual. Não se pode, a torto e a direito mudar o que se quer e fazer aquilo que o povo não quer. Está na hora de acabar com esta palhaçada no Distrito Federal.

JK e ponto final

Daqui a uns dias entra um louco aí no governo e vai querer tirar o nome de Juscelino da ponte também. Roriz queria que a ponte chamasse Mário Covas, como era desejo do empresário que a construiu, José Celso Gontijo. Foi num jantar na casa de Hely Walter Couto que tudo aconteceu. Quando falou-se nesse assunto, meti a mão na mesa e falei: ”a ponte vai chamar Juscelino Kubitschek e se o José Celso quiser homenagear o Mário Covas, que construa uma ponte lá em São Paulo”. O José Celso, como bom mineiro, até concordou com minha sugestão. O nome do aeroporto e da ponte Costa e Silva foram dados por mim. Respeito é bom e eu gosto.

Na telinha

No Programa Gilberto Amaral que vai ao ar hoje, às 21h30, no Canal 12 da NET, o badalado lançamento da bela Coleção de Verão da Tigresse, na loja Netas de Antônia, e uma entrevista imperdível com o professor do Unieuro, Thiago Faria Gonçalves.

Greve

O único jornal que fala em greve é o JBr, na minha coluna. Ela possivelmente terminará esta semana. Os bancários estão querendo 9% e a Febraban, oferecendo 7%. O Itaú e outros bancos estão funcionando, os demais somente os caixas eletrônicos. Ao brasileiro e ao empresariado resta absorver este problema da miserabilidade dos donos dos bancos.

Perfumadas

Paula Santana e Claudia Salomão convidam para o lançamento da bolsa Resort e a nova parceria com a Blue Bird, na Loja Emar Batalha. Será das 17h às 21h, e cada presença será revertida em doação para a Associação Padre Júlio Negrizzolo.

Frutas e hortaliças

A Conab divulga, hoje, em Brasília, os números do 9º Boletim Prohort de Comercialização de Hortigranjeiros nas Ceasas em 2016. O estudo avalia o mercado atacadista e traz dados sobre preços, volume, origem e outras informações sobre frutas e hortaliças comercializadas nos principais entrepostos públicos do país.