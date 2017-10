Flávio Rocha lançado para presidente da República

O presidente do LIDE, Paulo Octávio, foi de uma felicidade enorme em chamar um dos maiores empresários do Brasil, Flávio Rocha, para ser o orador do tradicional almoço do Grupo de Líderes Empresariais. Rocha, que nos próximos dias estará inaugurando mais uma loja Riachuelo, a de número 300, já foi deputado federal e autor do imposto único, que infelizmente os parlamentares não provaram e o Brasil seria outro. A palestra de Flávio foi de uma clareza meridiana, que serviu de injeção para todos os empresários presentes, pelo seu otimismo com suas indústrias a todo vapor e no pensamento voltado para o futuro do país. Entre os presentes, Luiz Carlos Botelho, presidente do Sinduscon-DF, que fez uma alusão a candidatura de Flávio Rocha para presidência da República em 2018. Em nossa opinião seria a solução para o Brasil, uma vez que o vitorioso empresário, sem interesses maiores, num momento apolítico, poderia salvar o país.

Na Casa Cor

Publicidade

Movimenta o espaço GPS Point, às 20h, o coquetel assinado pelo Buffet Renata La Porta, que Márcia e Júlia Zardo oferecem em homenagem a querida Moema Leão. Marisa Junqueira e Carmen Minuzzi levam as amigas do ICB para um giro no Loft dos Noivos.

Homenagem

Uma bonita festa agita a Casa do Ceará, nesta noite, para homenagear todos os benfeitores que compõem a entidade. Após a solenidade, a grande família cearense residente na capital participa de animado coquetel.

Mérito

O Instituto dos Advogados do Distrito Federal realiza, às 19h, no auditório do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a entrega do prêmio trienal (2014-2017) Pontes de Miranda ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes.

Djokovic

O sérvio tem uma outra paixão além do tênis, é a culinária. Ele abrirá em breve o seu terceiro restaurante. O primeiro foi há 8 anos atrás, em Belgrado, seguido do vegetariano Eqvita, em Mônaco, no ano passado. Dessa vez será um restaurante com refeições saudáveis e gratuitas para pessoas sem abrigo, na Sérvia.

Manteiga rara e cara

Au revoir pain au chocolat, croissant e todas as delícias da viennoiseries. A escassez de manteiga coloca em suspenso parte da gastronomia francesa. Devido à queda na produção de leite (causada pelas mudanças climáticas) e aumento do consumo, o preço do quilograma da manteiga passou de 4 euros, no início do ano, para mais de 8 euros hoje. Fábricas de biscoito estão fechando e prateleiras de supermercados estão se esvaziando do produto e seus derivados. Os franceses são os maiores consumidores de manteiga do planeta.

Influenciadores Culinários

No último sábado, em Paris, na terceira edição do Festival de Influenciadores Culinários, Youtubeiros, Facebookeiros, Instagrameiros, Snapchateiros se reuniram para falar sobre essa paixão mundial que é a gastronomia. Uma das preocupações dos blogueiros e chefs presentes foi uma cozinha respeitosa do meio ambiente, sã e orgânica. Mais que uma tendência, há uma necessidade de comer menos carnes e mais frutas e legumes, sobre tudo em tempos de escassez de derivados do leite. Mercotte, famosa apresentadora de TV de programas culinários, foi a madrinha do evento.