EXCLUSIVO: Agro+SP

O presidente Michel Temer, o ministro Blairo Maggi e o governador Geraldo Alckmin lançam no próximo dia 20, o Agro+SP. É uma versão estadual do Programa de Desburocratização lançado por Blairo, quando assumiu o MAPA e que virou o xodó do presidente Temer.

Homenagem ao vovô

Sem medo de errar e sem saber, depois de 56 anos a Câmara dos Deputados presta indiretamente, com a eleição de Rodrigo Maia, uma justa homenagem a Filinto Epitácio Maia. Ele me trouxe, junto com outros, para mudarmos a capital do Rio para o Planalto Central. Como diretor da Casa da Moeda, coube ao meu saudoso amigo Filinto Maia comandar a difícil transferência sem receber as devidas e pomposas homenagens que merecia, pelo seu árduo trabalho, pela inteligência, demonstrando sempre uma modéstia acima do comum. Fica assim a eleição de Rodrigo uma homenagem ao seu avô.

Depois de cinco anos

O prefeito ACM Neto comemorou a derrota política do governador do PT, Rui Costa, na presidência da Assembleia Legislativa da Bahia. O governador tinha predileção pelo antigo presidente da Caixa, Marcelo Nilo. O prefeito ACM Neto apoiou desde o início o candidato Ângelo Coronel indicado pelo senador Oto Alencar, que saiu vitorioso para presidir a Casa.

Concerta I

Ontem eu noticiei a compra do remédio “Concerta”, dizendo que era para consertar minha vida, minha cabeça, mas não era para mim não. Foi uma senhora que comprava e eu fiquei absurdamente pasmo quando vi o preço de R$480,20. Na verdade, eu estou desconcertado com o que eu estou vendo nesse mundo vasto mundo, principalmente aqui no Brasil.

Concerta II

A bem da verdade é que se esse remédio “Concerta” as coisas, o laboratório deveria fabricar milhares de caixas para serem distribuídos nos Três Poderes da nossa República. Eu, que estou acostumado com essa vida política há mais de 60 anos, nunca vi coisa igual. Com exceção das Forças Armadas, que é o único poder respeitável em nosso país. Os outros viraram uma balbúrdia.

Conforme noticiamos em 2016…

Resolvida a presidência da Câmara, o presidente Temer assinou ontem a nomeação do ex-líder do PSDB, Antonio Imbassahy, para a Secretaria de Governo. A nomeação está no DOU de hoje.

Programa do GA

Neste domingo, no meu Programa, vai ao ar entrevista com o pioneiro Hely Walter Couto, que caminha para o seu centenário. Será exibida, às 7h30, pela Band, onde Hely vai contar um pouco da sua história, de como veio para Brasília, se instalando na Cidade Livre, hoje Núcleo Bandeirantes, onde criou a sua Pioneira da Borracha. O Programa também é passado no Canal Comunitário da NET, ao meio dia e meia. Na terça vai ao ar, na NET, às 21h30 e na quinta, às 23h. Vale a pena ver e ouvir as histórias dos “velhos olhos azuis”.

Agenda cultural

A intelectualidade da Corte se reunirá na Embaixada do Panamá, no próximo dia 10, para encontro cultural com a escritora e pioneira Palmerinda Donato. Durante o evento será lançada nova edição do seu livro “Notáveis da Corte” com homenagem póstuma ao poeta João Henrique Serra Azul, o “Príncipe dos Poetas”. O anfitrião da noite vai ser o embaixador Edwin Emílio Vergara Cárdenas.

As vítimas

Com a morte da ex-primeira dama Marisa Letícia Lula da Silva, e do ministro relator da Lava Jato, Teori Zavascki , “modus in rebus” este processo, agora, vai demorar mais do que o esperado.

Cearense Candango

O meu amigo Eunício Oliveira, presidente do Congresso e do Senado, iniciou na política em 98, quando eleito deputado federal, com o apoio do seu saudoso sogro, meu amigo Paes de Andrade. Ocupou ministérios e foi a cada dia crescendo na política pelo seu trabalho sério e por suas decisões acertadas. Eleito senador, o empresário e político Eunício Oliveira começa a sua caminhada em busca do governo do seu Estado, o Ceará. O legislativo está em boas mãos e poderá ajudar em muito o governo do presidente Michel Temer.