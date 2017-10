Carta aberta a Doria

Com mais de 5 mil assinaturas, uma petição virtual foi enviada ao prefeito João Doria e ao secretário de Saúde Wilson Polara, pedindo que ajudem a salvar o Centro Paula Sousa, na Avenida Dr. Arnaldo, melhor unidade do SUS do país. Tem especialistas que não existem em outras unidades da pauliceia desvairada. Este SUS está funcionando há 92 anos. A prefeitura assumiu parte significativa de suas despesas e agora Doria quer dar o golpe e não assinar o convênio.

Não tem solução

Desde que eu me entendo por gente eu nunca vi acontecer o que vem ocorrendo no Brasil de hoje. A política, todo mundo já sabe. Mas o comportamento das famílias, principalmente dos filhos, é o mais grave e preocupante de tudo no mundo.

1 Em Goiânia um jovem entrou armado numa sala de aula, matou dois colegas e feriu mais quatro.

2Um jovem de 18 anos, no Centro Educacional 2 de Taguatinga arremessou uma cadeira na professora em sala de aula.

3 Repercutiu em todo o mundo o tiro dado pelos PMs do Rio contra um carro, matando uma turista espanhola.

4 Operação prende pedófilos no DF, inclusive funcionário da Caixa está entre os procurados.

5 Marido mata mulher, mulher mata marido.

Reeleição

O governador Rodrigo Rollemberg começou a mostrar porque resolveu governar Brasília. Está tomando medidas há muito aguardadas pela população. Uma delas e muito aplaudida é o início da restauração do Teatro Nacional. Parabéns Rollemberg e se tudo correr como você quer até o ano que vem, a reeleição não será difícil.

Escravidão

Em pleno século XXI estão querendo escravizar o Brasil novamente, desmoralizar a Lei Áurea. A política brasileira está, ao invés de construir, querendo destruir o Brasil. Felizmente a ministra Rosa Weber fez uma liminar suspendendo a perversa e maldosa portaria e que será julgada em breve pelo plenário do Supremo.

Odontologia

De hoje até a próxima sexta-feira, o curso de Odontologia do UNIEURO, unidade da Asa Sul, promove a sua Primeira Jornada de Odontologia/I-JOEURO, homenageando o pró-reitor da instituição e coordenador do curso, Arlindo Abreu de Castro Filho. A extensa programação interativa envolve alunos de diversos semestres, professores, coordenadores, além de palestrantes convidados e empresas parceiras. O evento ainda conta com a banda musical de militares, além da presença do presidente do CRO-DF, Samir Najjar.

Obra

Movimenta a Praça Central do CasaPark, às 18h, o lançamento do livro Orsini, do famoso paisagista.

Homenagem I

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Mário Velloso recebeu no TRF e na Justiça Federal do Rio de Janeiro, uma bela homenagem por ocasião das comemorações do Jubileu de Ouro da restauração da Justiça Federal no Brasil, ocorrida em 1967. É que Carlos Velloso foi um dos primeiros juízes federais a ser nomeado naquele ano.

Homenagem II

No sábado o ministro Velloso recebeu, na cidade de Mariana, a Medalha do Mérito Jurídico Presidente Pedro Aleixo. A comenda lhe foi conferida pelo histórico município mineiro. Uma maravilha de comenda, e muito me alegraria recebê-la também.

Home Cardiológico

O presidente do Home, Nabil El Haje, e diretoria receberam seleto grupo de convidados para a inauguração das novas dependências do Home – Hospital Cardiológico, coisa de primeiro mundo. O novo bloco oferece os serviços de Hemodinâmica, Medicina Nuclear, um novo centro de imagens, mais apartamentos e leitos de UTI. Os destaques do bloco são a unidade de Centro Cirúrgico com 3 salas inteligentes para cirurgias de alta complexidade e o heliponto com capacidade para receber helicópteros de até 3 toneladas. Um hospital como poucos no país!