Quem retornou da Itália, onde pegou cinco dias de “caldo” no Congresso Europeu de Cardiologia Roma 2016, foi o médico Brasil Caiado. Ele disse a esta coluna que um novo estudo para o uso de anticoagulante na fibrilação arterial estava dentre as muitas novidades abordadas no encontro.

Bons tempos

Depois de mais de 20 anos sem se ver, eu e o advogado José Gomes de Mendonça nos reencontramos. Ele foi em minha casa fazer uma visita e aproveitamos para matar a saudade, colocar o papo em dia e, é claro, lembrar dos que já se foram. Somos os maiores amigos ainda vivos.

Dia de festa

Quem entra para o time dos octogenários hoje é o grande empresário, pioneiro e meu velho amigo José Maurício Bicalho.

Dr. Rey

O internacional e badalado cirurgião plástico, Dr. Rey vai circular na capital no próximo mês. Ele vem proferir palestra, no dia 26, às 19h30, no Plenário José de Paiva Netto, no ParlaMundi da LBV, sobre o tema “Sucesso pessoal e profissional”.

Zé Roberto

Não importa a idade dos jogadores de futebol, mas sim a sua experiência. O Tite está cansado de saber que apesar dos 42 anos Zé Roberto, hoje no Palmeiras, está sempre no time principal. Ô Tite, chama o Zé e coloque num treino para você ver o craque que ele é. Vai dar um show!

Missa de Cura

Será celebrada nesta sexta-feira, às 10h, a Missa de Cura e Libertação, na Capela Nossa Senhora da Piedade, na QI 5 Chácara 7.

Delícias gourmets

No domingo, na altura das quadras 211/111 Norte, vai rolar a última edição deste ano do Chefs nos Eixos. Conhecido por levar chefs renomados da cidade para cozinhar ao ar livre pratos com preços acessíveis, o evento se popularizou por democratizar a alta gastronomia, quebrando a barreira que existe, para algumas pessoas, dos bons restaurantes.

Catarata

Uma nova técnica para o uso do laser femtosegundo – opção mais moderna e precisa, que substitui as lâminas e bisturis na cirurgia para cura da catarata – está facilitando a vida de

pacientes que já se submeteram ao procedimento e precisam refazê-lo: a quebra da lente a ser extraída do olho em micro pedaços. A inovação permite que a lente a ser substituída seja removida de maneira mais rápida e com incisões menores, e foi desenvolvida pelo especialista da Oftalmed, Jonathan Lake.