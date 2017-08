A situação é grave

O ex-ministro Antônio Delfim Netto, um dos mais respeitados do país, declarou ontem aos jornais que a Câmara dos Deputados não entende a gravidade da situação nacional, salientando que foi triste a semana passada. Revelou ainda que boa parte da Câmara se recusa a entender o tamanho do crise e que isso está gerando uma repugnância da sociedade para com a sua atividade, o que é prejudicial à democracia. O Congresso Nacional não tem credibilidade no país. Aliás, isso tudo eu venho escrevendo há muito tempo!

Brasil e Alemanha

O Embaixador do Brasil em Berlim, Mario Vilalva, se encontrou com a Chanceler alemã, Angela Merkel, na semana passada. Foi tranquilizá-la quanto a situação política e econômica do Brasil. A Alemanha é o principal parceiro comercial do Brasil na Europa e o quarto no mundo. Há mais de 1600 empresas alemãs no Brasil e outras tantas ansiosas por investir no país. Por tudo isso, é prudente assegurar a simpatia de Merkel, inclusive porque, ao que tudo indica, ela será reeleita nas eleições de 24 de setembro próximo. Será seu quarto mandato à frente do Governo alemão.Mario Vilalva, assegurou que o Brasil continua politicamente estável e que as instituições brasileiras continuam a funcionar normalmente.

Pezão

Numa crise das mais violentas que vive o Rio de Janeiro, o governador Pezão quer comprar um jatinho de alto luxo para fazer suas viagens. Em plena crise da vergonha no Brasil e diante da repercussão negativa o governador carioca manteve a licitação. É uma vergonha para a Cidade Maravilhosa. Ele bem que poderia aproveitar o seu “pezão” para fazer suas viagens a pé.

Por falar em avião…

…vamos falar dos carros. O governo, que está fazendo um trabalho magnífico em prol da economia brasileira, deveria cortar a maioria dos automóveis e também os que estão a disposição das autoridades do governo federal. No mundo inteiro quem ocupa um alto cargo usa o seu próprio meio de transporte. O Congresso também é uma vergonha com o excesso de privilégios, como apartamentos, carros, telefone ilimitado, tudo de graça. Se cortar tudo isto, a economia já vai ter uma grande melhora.

A arte de luto

No último fim de semana o mundo artístico e os marchands, além dos amigos e familiares, ficaram surpresos e tristes com a morte da marchand de Brasília, Celina Kaufman. No Programa Gilberto Amaral, Celina participou algum tempo mostrando os últimos trabalhos de artistas nacionais e estrangeiros. A missa de 7º Dia será celebrada, às 19h, na Igreja São Camilo de Lellis. Ela deixa viúvo o meu amigo empresário Celso Kaufman. Celina agora vai cuidar da arte entre os anjos e os santos.

Algodão-doce

Em evento com diversas programações infantis, as irmãs Bruna e Bárbara Braga recebem convidados neste sábado, das 16h às 20h, para a inauguração da Bruba Kids, no Gilberto Salomão. No cardápio, tudo que a criançada gosta.

Autógrafos

A advogada Patrícia Garrote Hornos vai lançar, no dia 22, às 17h30, na sede da OAB-DF, o livro “A Fórmula do Sucesso aplicada à advocacia”, ocasião em que vai palestra sobre o tema, no auditório da entidade, às 19h.

Bazar

Vai casar? Quer chegar à festa arrasando? A estilista da Corte, Maria Virginia vai realizar o seu tradicional bazar em sua loja, na QI 11/13 do Lago Sul, nesta sexta e sábado. Belíssimos vestidos de noiva, damas e sapatos com preços pra lá de especiais.