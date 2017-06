Eu já tinha ouvido falar e até mesmo ver pela televisão, um dos esportes que hoje eu pratico com prazer: jogar sinuca. Ontem, o sinuqueiro mor da cidade, Joaquim Gomes Pereira, me convidou para ir a sua casa para ver, pela primeira vez, uma partida de sinuca com a exibição do nosso grande campeão Sobradinho. Assisti de camarote as partidas entre ele e o Luciano Rogério Oliveira Araújo. Mas também dei minhas tacadas fazendo dupla com Sobradinho. Ao todo na cidade, como essa mesa, têm mais quatro. É um jogo realmente sensacional à moda inglesa. Sobradinho aproveitou para treinar, pois vai disputar um campeonato brasileiro, de 15 a 18, em Niterói, onde urubu voa de costa.

Não é mais

Publicidade

Quem pensava que Deus é brasileiro, pode tirar o cavalinho da chuva, pois ele cansou. A ladroagem que o país vive e abalou o mundo, envergonha qualquer um. Se perguntarem onde você mora, não diga que é em Brasília, mas em Guardinha.

E tem mais

Se a gloriosa Polícia Federal procurar mais vai dar uma Lava Jato maior do que a que a pátria amada está vendo.

Você ronca?

A VitalAire, que tem como gerente Jaine Bastos, consultora em terapia respiratória, tem tudo para fazer o roncador dormir como um anjinho: Cpap com máscaras especiais e concentradores de oxigênio em vários tamanhos, inclusive portátil. Dorme neném.

Auditores

É sexta agora o Arraiá dos Auditô, na sede social da DS Brasília. Vai ter muita animação, barracas de comidas típicas e música ao vivo.

Julgamento complicado

O procurador Nicolao Dino, que é irmão do governador do Maranhão Flávio Dino, é um dos candidatos em potencial para suceder Rodrigo Janot, uma vez que seu nome foi indicado para o Conselho Nacional dos Procuradores e não teve aprovação no Senado. Ontem, no Tribunal Superior Eleitoral foi ele Dino, que deve ter representado a Procuradoria Geral da República contrário a aprovação da chapa Dilma-Temer.

Dentro da normalidade

São oito os candidatos a substituir Janot, entre eles o próprio procurador Dino. Os que mais ficaram no cargo foi Geraldo Brindeiro, oito anos, no governo Fernando Henrique Cardoso, depois Claudio Fonteles, dois anos, Antonio Fernando de Souza, quatro anos e Roberto Gurgel, também por esse mesmo período. Janot cumpriu a regra de quatro anos, que vai vencer agora em setembro. Este mês será realizada a eleição da lista tríplice a ser encaminhada ao presidente da República. Ele pode escolher um deles, ou não, ficará ao seu critério. Este é o Brasil que estamos vivendo.

Jantar

O Rubaiyat completa 60 anos de sucesso, lançando um novo corte: Steak 60. Para celebrar a data o grupo oferece um jantar especial e exclusivo na noite desta quinta-feira. Merci!

No Pontão

Também chega convite para a abertura do famoso o bar e restaurante Fausto & Manoel, que dá início às suas operações, nesta noite, no Pontão do Lago Sul.

Show no Venâncio

Acompanhada pelo violonista Régis Torres, a cantora Myrian Greco, com sua voz doce e melodiosa, é atração, às 18h, na Happy Hour do projeto Venâncio Cultural, na Praça de Alimentação do Shopping.

Cultura

O presidente da Academia Taguatinguense de Letras, meu amigo Gustavo Dourado, convidando para o lançamento da I Antologia da ATL, no próximo dia 17, a partir das 16h, no Espaço de Eventos da 33ª Feira do Livro de Brasília, no Pátio Brasil. A coletânea reúne mais de cem autores e sua capa foi desenhada pelo artista plástico Toninho de Souza. Espera-se a presença de muitos intelectuais, escritores, artistas, leitores e convidados.

São João em NY

Os Pacini preferiram enxergar mais de perto a Big Apple. Dia 23 está reservada uma mesa em um dos melhores restaurantes da Trump York pelo oftalmologista Leopoldo Pacini, para comemorar o aniversário de sua bonita e elegante Raquel, ao lado de um de seus filhos, o Mário.