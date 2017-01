As quartas-de-final da Copa São Paulo de juniores começaram ontem com o duelo entre Paulista e Chapecoense. Dos oito times que continuavam na competição, cinco eram paulistas (além da equipe de Jundiaí temos também Batatais, Corinthians, Juventus e o repescado Bragantino) e três eram forasteiros (juntando-se à equipe catarinense os cariocas Flamengo e Botafogo).

De ontem até amanhã serão definidos os semifinalistas. Surpresas? Difícil usar a expressão. Mas não deixa de ser curioso verificar que os finalistas do ano passado estejam se enfrentando, este ano, para decidir “apenas” uma vaga na semifinal. Corinthians e Flamengo vêm realizando boas campanhas e, o que é melhor, apresentando jogadores que poderão em breve estar nas equipes principais. Amanhã só um continuará na briga.

Quem falta

Na surdina, com pouquíssima divulgação, começou a Copa Africana deNações, que definirá o último participante da Copa das Confederações. No Gabão, 16 seleções africanas disputam o título continental. Impossível destacar um favorito. Ao contrário: fala-se muito em equilíbrio e os jogos até agora realizados nem de longe lembram aquele futebol alegre, quase irresponsável que sempre caracterizou as equipes daquele continente. Pena que até agora a televisão não tenha dado muita atenção à competição. Certamente reflexo da ausência do Brasil no torneio que acontecerá na Rússia em junho/julho.

O boêmio

Uma deliciosa canção interpretada por Nelson Gonçalves (os mais velhos sabem de quem falo; quem não conhece, por favor, pesquise e apaixone-se) afirmava “ele voltou, o boêmio voltou novamente…” É exatamente este o sentimento de todos, hoje, após o anúncio oficial feito pela Williams sobre o retorno de Felipe Massa ao seu cockpit. Bom? Ruim? Digo com sinceridade: para a Fórmula 1, principalmente para a Fórmula 1 no Brasil, é excelente.

A falta de audiência já vinha afastando os fãs da transmissão em tevê aberta – a Globo, detentora dos direitos, várias vezes na temporada passada ignorou treinos e até as provas. Se ficássemos sem um piloto brasileiro, então… E o mais interessante é que Massa voltou para uma Williams, pelo menos na teoria, muito mais competitiva: para conseguir a liberação de Valteri Bottas, após a inesperada aposentadoria de Nico Rosberg, a Mercedes prometeu um motor de ponta para o time de Frank Williams.

Motivado, com um bom equipamento, Massa pode usar sua experiência para voltar a conseguir boas posições no pódio – incluo nestas “boas posições”, eventualmente, alguma vitória. E se a Williams realmente encaixar com o novo motor… Não falo em brigar pelo título, nada disso, mas que teremos pelo menos o que ver nas manhãs de domingo (se a Globo deixar, é claro…), lá isso teremos.

Confusão

Benzema, Diego Costa e Cavani. Atacantes de alto nível, artilheiros, estrelas em suas equipes. Difícil imaginá-los jogando juntos, não é mesmo? Pois para os cartolas chineses, não. O presidente do Tianjin Quanjian Shu Yuhui confirmou que procurou os três jogadores (e seus clubes) para contratá-los. Loucura? Talvez.

O que emperrou as negociações foi o fato de tanto o Paris Saint-Germain (de Cavani), quanto o Chelsea (de Diego Costa) terem dito que só aceitariam conversar em junho, ou seja, quando terminasse a temporada europeia – o que não agradou o cartola chinês. Sobre a situação de Benzema não aconteceram maiores comentários, o que pode significar que o atacante francês pode estar, sim, arrumando as malas para jogar no futebol chinês.

Independente das recusas e datas, esta pesada ofensiva chinesa só faz aumentar o temor europeu sobre as investidas a seus jogadores e pressionarão, ainda mais, a Fifa a estipular uma espécie de teto de gastos (com contratações e salários). Os times europeus temem perder, de uma só vez, suas principais atrações para o futebol chinês, que não parece ter controle próprio nos gastos.