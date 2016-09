Fundo Constitucional e perda de autonomia

No entendimento do deputado distrital Wasny de Roure (PT), o retorno para o Governo Federal da execução dos recursos do Fundo Constitucional seria “um retrocesso à autonomia política e financeira do Distrito Federal”, o Governo do DF minimiza e diz que tudo permanece como antes. Mesmo com a retirada dos recursos do Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2017, a gestão da verba permanece com o Palácio do Buriti, diz o Executivo local. “Não haverá perda. É uma questão operacional. O DF é que define como e onde os recursos serão aplicados”, argumenta a secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão, Leany Lemos.

Nem o calor esmorece

A presidente afastada da Câmara Legislativa, deputada Celina Leão (PPS), resolveu encarar a crise política com agenda intensa de trabalho. Tem visitado as regiões administrativas, ouvido a população e construindo o que se pode chamar de “agenda positiva”.

Depois de Temer, Prudentinho

O presidente Michel Temer causou furor na escola onde estuda o filho Michelzinho, em Brasília, quando foi buscá-lo no primeiro dia de aula em Brasília, dias atrás. Na semana passada, foi a vez do deputado distrital Rafael Prudente (PMDB) buscar o Rafaelzinho dele na escola. “Momento com a família, muito importante para renovar as energias”, escreveu o filho do ex-deputado Leonardo Prudente nas redes sociais.

Causador

Nas audiências da Caixa de Pandora, um dos homens fortes do governo Arruda – Roberto Giffoni – advoga em causa própria. Polêmico e falastrão, ele causa no Tribunal de Justiça do DF e é constantemente chamado à atenção nas sessões.

Vítima do “baixo meretrício” da política local

O deputado federal Rogério Rosso (PSD-DF) pouco disse na última audiência da Operação Caixa de Pandora. Arrolado como testemunha, ele foi interpelado quase como réu, sexta-feira, na 7ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do DF e Territórios (TJDFT). Para quase todos os questionamentos, o ex-governador do DF respondeu que “não se recordava” dos fatos, pois ocorreram há quase dez anos, e afirmou jamais ter participado ou presenciado qualquer ato ilícito. E sustentou que é vítima do “baixo meretrício da política local”.



Amizade

Sobre Durval Barbosa, porém, Rosso admitiu manter boa relação com ele devido a uma amizade de longa data, iniciada em 2002. Ambos teriam trabalhado na campanha de reeleição de Joaquim Roriz e as respectivas mulheres dos dois seriam amigas à época.

Agora vai!

Está na agenda da Câmara Legislativa do DF uma sessão solene para homenagear a Semana do Samba. A ideia é do deputado Lira (PHS).