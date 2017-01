O “Fantástico”, como programa, e cumprindo uma exigência que existe desde o seu primeiro dia, tem que continuadamente se preocupar em fazer jus ao nome.

O rigor com que é escolhido para ser levado ao ar, precisa seguir critérios dos mais rigorosos, para não tornar o seu título incoerente ou maior do que aquilo que apresenta. Simples assim.

Se de um lado a parte jornalística busca atender o interesse do público, a mesma preocupação deve existir na escolha dos demais assuntos que compõem seu espelho.

O que há de fantástico ou pode ser considerado “show da vida” travestir o dono ou diretor de uma empresa em um funcionário qualquer?

Até vá lá se fosse ao ar uma única vez, mas transformá-lo em quadro fixo, exibido em capítulos, como uma novelinha, supera todos os limites do aceitável.

No meio de assuntos, como notícias falsas da internet, genéricos, o embarque de Eike Batista, isso cheira calhau. O “Fantástico”, para continuar sendo fantástico, não tem esse direito.

Em cima disso

A propósito de calhau, a Bandeirantes, em vários horários, quando não reprisa o “MasterChef” em suas diferentes versões, entra com o “Festival dos Simpsons”.

Na falta de tudo, vai tu mesmo. Não tem o que colocar no ar.

Nada ainda

A direção da Record deixou para o seu departamento comercial a decisão ou parecer definitivo sobre ter ou não ter a “Fazenda” este ano.

Se houver o comprometimento de ser totalmente vendida, aí sim irá ao ar no segundo semestre.

Mau negócio – 1

Em meio a tantas incertezas na programação do SBT, surgiu a informação de um interesse de Silvio Santos em colocar o Ratinho contra Geraldo Luís nos domingos.

Foi o que bastou para acender a luz amarela na equipe do programa. É uma ideia que não agrada ninguém.

Mau negócio – 2

O Ratinho, com o programa diário, está numa das melhores fases da sua vida. E meio que no automático, com audiência e faturamento em níveis bem satisfatórios.

Qualquer outra coisa fora disso é visto como enorme roubada, ainda mais em se tratando do domingo e um horário que o Geraldo Luís está voando. Estão todos torcendo contra.

Humilhação

Desconsideração ou descortesia é pouco o que novamente acontece com Celso Portiolli.

O que será dele agora? Ninguém no SBT e nem ele mesmo tem essa resposta. O “Domingo Legal”, para todos os efeitos, teve o seu fim decretado e a mudança para os sábados também perigas de não acontecer.

Paquera forte

Joyce Ribeiro, ex-SBT, iniciou uma conversa com a Record News.

A sua contratação poderá ser definida ainda nesta semana, mas a jornalista avalia também outras propostas.

Em duas canoas

No Fox Sports, a experiente Helô Campanholo, que atua na área de produção, passa a se dividir, a partir de agora, entre as bases da emissora no Rio e São Paulo.

Fox Sports que completa 5 anos neste próximo domingo.

Chegada do Eike

Aí o repórter pergunta pro advogado de Eike Batista na porta da prisão: “o senhor veio esperá-lo?”.

Pior é que acho que até que não, porque dois minutos depois ele já foi embora do Ary Franco.

Recorde

O “Altas Horas” do último sábado, levado ao ar imediatamente após o “BBB”, bateu recorde de audiência, com 15 pontos de média e 29% de share, na Grande São Paulo.

Na oportunidade, o programa recebeu Tatá Werneck, Vera Fischer, Sidney Magal e Tiago Iorc como convidados.

Já o último episódio da temporada de “Zero 1”, exibido depois do Serginho, também foi recorde: 10 com 25% de participação.

TOC

Hoje, a partir das 22h45, no seu “By Night”, Luciana Gimenez conversa com Luciana Vendramini sobre Transtorno Obsessivo Compulsivo, um distúrbio que já a fez tomar banho por 11 horas.

A atriz, que lutou esgrima por seis anos, também mostra habilidade no palco.

· Nesta terça, a partir das 11 da manhã, na Academia Brasileira de Letras, Ignácio Coqueiro e Jorge Pontual estarão à frente do “Enigma das Letras”…

· … Evento que vai apresentar uma descoberta científica que promete revolucionar a história da linguagem.

· Todo o pessoal do esporte da TV Globo, especialmente seus comentaristas, a partir de agora será acionado com maior frequência pelas emissoras do Sistema Globo de Rádio…

· … Caio e Casagrande, entre eles.

· Globo continua cercando a próxima novela do Walcyr Carrasco de todos os cuidados…

· … E com todos os segredos. Nem mesmo um título de trabalho é anunciado.

· Paulinho Serra tem se esforçado em fazer um trabalho novo nas reportagens do “BBB”. É do ramo.

· Ainda não está fechado o elenco da próxima “Escolinha”…

· A diretora Cininha de Paula está trabalhando, dia e noite, em cima disso.

· Karyn Bravo e Helen Ganzarolli estão confirmadas pelo SBT para o Carnaval de Salvador.

“O Sétimo Guardião”, novela de Aguinaldo Silva na fila das 21h da Globo, vai ter entre os seus personagens um sonâmbulo que anda pela cidade completamente nu.

Um tipo que vai deixar as mulheres alvoroçadas e certamente será vivido por um ator estreante.

