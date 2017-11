Vou choooraaar

Um gerente do banco Santander de uma agência do Setor Bueno, bairro nobre em Goiânia, é suspeito de uma fraude milionária contra clientes com contas abastadas, entre eles artistas: uma conhecida dupla sertaneja da região e até o cantor Leonardo. O bancário – que há semanas não comparece na agência – é suspeito de sacar altos valores com falsificação de assinaturas. O prejuízo é estimado em R$ 16 milhões. Há citações de saques de R$ 70 mil, R$ 200 mil e até de R$ 1 milhão. A Coluna teve acesso a um dos mais de 20 Boletins de Ocorrência lavrados no 4º DP. A Polícia informa que as investigações avançaram e que o gerente vai prestar depoimentos nos próximos dias.

Do caixa

“A instituição informa que tem interesse na identificação de responsáveis e apoiará integralmente a investigação pelos órgãos de segurança pública”, resumiu o Santander.

A dois

O ministro de Minas e Energia, Fernando Bezerra Filho, se reuniu com o presidente Michel Temer na segunda. Oficialmente, a privatização da Eletrobrás. A sós, a fritura no cargo.

Papuda News

Com cela-dormitório no Presídio da Papuda desde junho, o deputado Celso Jacob (PMDB-RJ) gastou R$ 41 mil da cota para divulgação de atividades desde então.

Sob a lei

O deputado Fábio Ramalho (PMDB-MG) aproveitou as regalias de interino na presidência da Câmara. Na quarta passada, decolou de jatinho para Belo Horizonte.

Delegado & Bigode

Seria exagero dizer que o delegado Fernando Segóvia é o homem da base de Michel Temer no comando da Polícia Federal, mas não é errado afirmar que ele assume a direção da polícia mais prestigiada do País com o aval da classe política – e em especial, não recebeu “bola preta” do PMDB de Temer. Ele foi apadrinhado de José Sarney.

Você leu

Segóvia esteve com Sarney há meses e ouviu do veterano – que saiu da política mas não deixou o Poder – que seria o escolhido na sucessão de Leandro Daiello. Também ascendeu com o apoio do ministro da Justiça, Torquato Jardim. A coluna antecipou o nome do delegado dia 15 de setembro.

Afago e desabafo

A pré-candidatura da deputada Manuela D’Ávila (PCdoB-RS) à Presidência dividiu o aliado PT, A presidente da legenda, Gleisi Hoffmann, a celebrou como “grande quadro político”. O líder do PT no Senado, Lindbergh Farias (RJ), resumiu: “Acho um erro”.

Ninguém quer…

Proposta pelo senador Renan Calheiros (PMDB-AL) e vista como retaliação ao Ministério Público, a CPI dos Supersalários do MP e Judiciário “subiu no telhado”.

…encrenca

O requerimento de criação da CPI, assinado por 44 senadores, foi lido pelo presidente Eunício Oliveira dia 27 de setembro. Mas até hoje nenhum partido indicou integrantes.