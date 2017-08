Além de jorrar recursos públicos em peças e vídeos publicitários para tentar ressuscitar a Reforma da Previdência, o presidente Michel Temer pretende ir para o tudo ou nada e votar o texto no plenário da Câmara Federal antes de setembro. É alto risco, gritam até os aliados. Temer teve provas no plenário, na votação que enterrou a denúncia do PGR Rodrigo Janot contra ele, que hoje não tem os 342 votos para aprovar a reforma.

Termômetro

Publicidade

Temer já sondou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), sobre a “temperatura” da Casa para levar o texto a votação entre os dias 22 e 23 de agosto.

Devagar com o andor

O aliado Maia, no entanto, resiste e critica abertamente a pressa de Temer e ministros palacianos.

Volta às origens

Lula da Silva vai passar um perrengue de carro por Estados do Nordeste por vontade própria. Pelo menos dois empresários cederam seus jatos, e o petista não quis.

Nota zero

O contingenciamento de recursos vai atingir em cheio as bolsas de estudos oferecidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O orçamento do órgão esgotou e só tem margem para pagamento aos estudantes até setembro. Atualmente, o CNPq arca com mais de 80 mil bolsas.

Censura

O Senado irá aprovar essa semana voto de censura ao presidente da Venezuela, Nicolas Maduro. O requerimento é do tucano Ricardo Ferraço. “O governo Maduro opera ilegalmente para que opositores sejam presos”, afirma o senador ao taxar como “ruptura da ordem constitucional” a retirada de poderes da Assembleia Nacional venezuelana.

Comissão Externa

Após a aprovação do voto de censura não haverá “clima” para a ida de uma comissão de senadores à Venezuela – há dois anos senadores do DEM e PSDB foram bloqueados e vaiados nas ruas de Caracas. A nova proposta foi apresentada pelo senador petista Jorge Viana (AC)

Cooperativas

A CCJ da Câmara deve aprovar esta semana parecer da deputada Maria do Rosário (PT-RS) ao projeto que estabelece marco regulatório da economia solidária, setor que reúne 20 mil cooperativas de trabalhadores e responde por 8% do PIB.

Mistério…

Enquanto militares técnicos da FAB se debruçam sobre os dados coletados do monomotor experimental que caiu com o ex-senador Roger Molina em Luziânia (GO), a Polícia Civil de Goiânia não descarta nem a tese de sabotagem do aparelho.

…no ar

Molina, asilado no Brasil desde que fugiu da Bolívia, revelou há três meses na entrevista à e-webtv da Coluna que pretende voltar a La Paz ano que vem e se candidatar. Ele acusa o presidente Evo Morales de narcotráfico. Molina até ontem estava em estado crítico após a queda do avião que pilotava.

Muy amigo

Aliados do Ex Governador Sérgio Cabral acharam estranha a entrevista do Vice-Governador do Rio Francisco Dornelles à Revista Veja, com críticas a Cabral. Dizem que em 2006, Sérgio Cabral cuidou pessoalmente e coordenou a campanha do então candidato a Senador Dornelles, e que até pouco tempo, o atual Vice tratava Cabral como um amigo querido.

Cerco à pirataria

O Movimento em Defesa do Mercado Legal Brasileiro segue País adentro com as palestras de conscientização e por melhorias na lei contra o contrabando. Após São Paulo e Rio, hoje ocorre em Brasília, com presença dos ministros Torquato Jardim (Justiça) e Augusto Nardes (TCU).

Tribo motorizada

Um exemplo de como é possível fazer tanto com tão pouco. A Funai do Amapá ganhou 23 geradores de energia, 7 lanchas tipo ‘voadeira’ (com 6 motores), que vão beneficiar 21 comunidades indígenas na região. Tudo isso com R$ 780 mil de emenda parlamentar do senador Davi Alcolumbre e aval do presidente da Funai, Franklinberg Martins.

Letras brasilienses

No dia 22, o advogado e ex-presidente da OAB Marcus Vinicius entrará para a Academia Brasiliense de Letras. Ele tem mais de 10 livros publicados e assumirá a cadeira que foi do ministro Fontes de Alencar, do STJ.