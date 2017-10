Tão perto, tão longe

Há outra reserva ecológica preciosa em risco em Goiás, além do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros que arde em chamas, com fortes suspeitas de incêndio criminoso. A 300 km da Veadeiros, o Parque Estadual da Serra dos Pireneus, na região de Pirenópolis, está abandonado. Com guaritas destruídas e sem segurança. Os incêndios em áreas da reserva e vizinhos a ela – o Governador Marconi Perillo tem propriedade próxima ao parque – são constantes nesta época, e na maioria das vezes os próprios moradores combatem as chamas. A assessoria do Governo não comentou.

Podemos?

Publicidade

Ex-presidente da Funasa no Governo de Dilma Rousseff, o advogado Márcio Endles Vale voltou à cúpula do órgão como Diretor do Departamento de Administração.

Sim, Podemos

A nomeação de Márcio Endles foi assinada pelo chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. O advogado é ligado ao Podemos, partido que votou em peso a favor de Temer.

Nelma online

A doleira Nelma Kodama, que já foi presa na esteira dos processos de Alberto Youssef, mantém conta no Facebook com caras e bocas em Spas com tratamentos estéticos.

De novo!

Embora pendurado em dívidas com deputados que cobram a fatura da rejeição da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, o Palácio vai abrir o cofre para reativar a campanha de promoção da reforma da Previdência. As peças vão novamente direcionar a mensagem para o déficit previdenciário e a necessidade de mudar as regras.

Pelo ralo

Antes de a PEC empacar na Câmara, com a crise das denúncias contra Temer, o Governo desembolsou mais de R$ 100 milhões com a campanha publicitária para defender a reforma da Previdência em TV, rádio, internet, jornais e revistas.

PF autônoma

Está na pauta da CCJ da Câmara a PEC 412 que dá autonomia funcional, administrativa e orçamentária à Polícia Federal. É demanda antiga dos delegados. O relatório do deputado João Campos é pela admissibilidade e deve ser apreciado na segunda-feira.

Informalidade

Um cidadão contou ontem no Rio de Janeiro cerca de 200 camelôs em boa parte do lado par da Av. Rio Branco. E nenhum Guarda Municipal. A Prefeitura liberou geral.

Vou não!

A defesa de Eike Batista pediu o adiamento do depoimento dele à CPI do BNDES do Senado na quarta-feira. Alega que, na véspera, o empresário terá que prestar depoimento na 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

Vou também não!

O ex-ministro da Fazenda Guido Mantega também pediu o adiamento do depoimento à comissão. Afirma estar “às voltas com sérios problemas de saúde em família e tem permanecido no Hospital Albert Einstein diuturnamente desde o dia 29 de setembro”.

Gambiarras

O ex-ministro de Ciência Tecnologia deputado Celso Pansera (PMDB-RJ) reforça que o setor poderá “parar” caso não haja aporte de R$ 4 bilhões no orçamento. Lembra que os cortes iniciaram em 2015 e corrigidos com “medidas paliativas e gambiarras”.

Fumaça..

Um tema ganha força na comunidade científica brasileira: uso de cigarros eletrônicos, proibidos no Brasil desde 2009 pela Anvisa. De um lado, aos antitabagistas vêem no produto forte apelo ao público jovem e o retorno da glamourização dos cigarros.

..virtual

Do outro lado, um crescente número de especialistas, brasileiros e estrangeiros, aposta que o cigarro eletrônico pode ser uma alternativa menos prejudicial à saúde para os mais de 18 milhões de fumantes no Brasil, a exemplo do que acontece no Reino Unido.

Silêncio no terminal

A Infraero se calou. Informa que não comenta demissão de servidores, questionada sobre o caso de Alex Fabiano, funcionário de carreira demitido, presidente da Associação Nacional dos Empregados da empresa que questionava ações da direção.