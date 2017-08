Só o Distritão

A provável implantação do sistema do ‘Distritão’ na reforma política em andamento na Câmara Federal é o modelo que os parlamentares esperam há anos: elegem-se os mais votados em cada Estado, e estes concentram ações em suas bases, aproximam-se mais dos eleitores – assim o cidadão espera – e isso barateia a campanha. Há um velado consenso no Congresso de que esse modelo vai ficar, e o chamado ‘Distritão misto’, previsto para 2022, é conversa fiada para arrefecer os ânimos dos opositores do sistema.

Lobby

O ‘Distritão misto’, em que metade dos candidatos é eleita no modelo proporcional atual, conta com apoio pesado de prefeitos e deputados estaduais de partidos pequenos.

Publicidade

Proporcionais

Entre casos citados como ‘injustiçados’, citam Marcelo Itagiba, do Rio, com 70 mil votos e que foi barrado por Jean Wyllys, que alcançou 13 mil votos.

Festa no Apê

O Artigo 4 da Lei 13.473 sancionada na terça-feira pelo presidente Michel Temer põe fim na farra de uso de imóveis funcionais por servidores públicos federais que residem em Brasília. Tem muita gente dos Três Poderes com ‘raízes’ na capital e com auxílio-moradia ou residindo em apartamento funcional.

Fim da farra

A nova lei também encerra a festa com dinheiro público dado em auxílio-moradia para quem tem base na própria cidade onde recebe o benefício.

QG do MP

Mesmo com família residente em Brasília, há o caso de uma procuradora federal que usa um imóvel funcional para reunião da força-tarefa da Lava Jato. É nele que a turma do PGR Janot traça o cerco aos mandatários enrolados com delatores. Não há certeza de que a futura PGR Raquel Dodge mantenha a ‘Bat-caverna’ da turma.

Circo armado

Com situação ruim no PMDB, o senador Hélio José (DF) foi ao Rio prestigiar coletiva de Jair Bolsonaro, a convite de Adilson Barroso, presidente do PEN – futuro Patriota.

Circo armado 2

Mas em áudio enviado a amigos, Bolsonaro revelou, em outras palavras, que não quer Helinho (um fundador do PT) no Patriota, porque não acredita que exista ex-petista.

Paraná &Esplanada

A Coluna fechou parceria com a conceituada Paraná Pesquisas para divulgação de sondagens com temas exclusivos. Em breve divulgaremos o levantamento nacional sobre importante e polêmico projeto em debate em Brasília.

Festa na floresta

Oreni Braga, diretora da AmazonasTur, que receberá em breve o vice-presidente da Disney, Greg Hale, revela que a ideia da criação do Bioparque na floresta em Manaus é similar aos parques de Orlando: passeio, conservação do bioma, turismo de aventura e até sets para gravações de filmes.

Japa$

O parque está orçado em pouco mais de R$ 180 milhões e o Governo procura investidores internacionais na Europa e Ásia. Uma equipe da AmazonasTur vai ao Japão para apresentar a proposta a banqueiros.

UFC Conselho

O presidente do Conselho de Ética do Senado, senador João Alberto (PMDB-MA), anda sem paciência com os petistas. Acolheu uma representação contra o senador Lindbergh Farias (PT-RJ) pela bate-boca dele com o senador Petecão no Conselho, na ultima terça.