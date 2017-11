PMDB de Lula

Boa parte do PMDB de Minas Gerais articula reaproximação com o PT do governador Fernando Pimentel e pode ser a mola propulsora para ajudar Lula da Silva a fechar palanques estaduais para sua candidatura a presidente, se não for impedido pela Justiça. Um grupo de deputados peemedebistas da Assembleia conversou com o senador Romero Jucá em Brasília há dias, bem ao estilo mineiro, buscando apoio do presidente do partido. Há tratativas para reconciliar o governador Pimentel com o vice, Toninho Andrade, do PMDB. É o PMDB sendo PMDB, sempre perto do Poder.

Órfãos

Publicidade

A reedição da aliança PMDB-PT surge em meio à sangria de Aécio Neves e à ausência de nomes do PSDB para disputar o Palácio no terceiro colégio eleitoral do País.

Oposição

Pelo grupo da oposição a Pimentel, o ex- presidente da ALEMG, Dinis Pinheiro (PP), ligado a Aécio, é nome cotado para enfrentar o governador petista em 2018.

Dinâmica

A nota zero em redação do Enem defendida pelo Governo oculta déficit de avaliadores. Sobrecarregado, o professor que não gosta do 1º parágrafo dá a canetada e a fila anda.

Cobiça

Caciques tucanos silenciaram sobre a polêmica que catalisou a cobiça de partidos do chamado Centrão – em especial PSD, PROS e PTB – pela cadeira da ministra dos Direitos Salariais, ops!, dos Direitos Humanos, Luislinda Valois, do PSDB baiano. Na última semana, a “braço-direito” da ministra, Flávia Piovesan, caiu do comando da Secretaria Nacional da Cidadania após críticas à portaria do Ministério do Trabalho.

Burocracia

Cinco anos depois de revelada a cobrança de propina para liberar a venda de produtos falsificados e contrabandeados em São Paulo, o policial federal Alcides Andreoni Júnior, um dos envolvidos, foi demitido da corporação por corrupção e improbidade.

Fazenda e INSS

Outros 24 servidores públicos foram demitidos conforme dados atualizados do Portal da Transparência. Os órgãos que lideram o ranking de demissões, em setembro, são o Ministério da Fazenda e Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).

Muy amigos

Aécio Neves vai deixar a presidência, mas quer fazer o sucessor no comando do PSDB. Como está difícil, soltou os ‘cães’ para atacarem o interino, senador Tasso Jereissati.

Taxiando

O TCU encontrou ‘série de defeitos nas obras de reforma e ampliação’ do Aeroporto de Manaus, feitas pela Infraero. O Tribunal deu 90 dias para a estatal se manifestar.

Fado..

Com o patrocínio de entidades pró-reforma Trabalhista, como CNI e Fiesp, o Instituto Brasiliense de Direito Público, controlado pela família do ministro do STF Gilmar Mendes, realizou em Lisboa o V Seminário Internacional de Direito do Trabalho.

..enfado

Além de Gilmar Mendes, integraram a caravana à terra lusa o presidente do TST, Ives Gandra Filho, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, os ministros do TST Aloysio Corrêa e Alexandre Agra Belmonte, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia.

LJ da Previdência?

O senador Paulo Paim (PT-RS) afirma que “tem ladrão na Previdência” ao defender uma Lava Jato para a seguridade social. O petista presidiu a CPI que apontou, por seus cálculos, que a Previdência é “superavitária”.

Povo na pista

Na consulta aberta a votação popular no portal do Senado, até sexta à noite havia 262,1 mil votos contra o projeto que engessa o Uber no Brasil, e 44,8 mil a favor. A proposta voltou para a Câmara Federal, e depois vai a sanção do presidente Temer.

PF x corrupção

A Associação Nacional dos Delegados da PF realiza nos dias 9 e 10 deste mês, em São Paulo, o I Simpósio Nacional de Combate à Corrupção.

Ponto Final

Faltam apenas sete meses para a Copa da FIFA na Rússia, mas parece que foi ontem aquele 7 a 1 entalado na garganta.