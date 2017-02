Duas pautas e três importantes cargos de comissões escondem o que está em jogo, há meses, na acirrada disputa pela presidência da Câmara que se encerra amanhã: o futuro de mandatos de deputados enrolados na delação de Marcelo Odebrecht, e o pacote de reforma tributária que o presidente Michel Temer mandará para o Congresso. O grupo político do presidente que vencer a disputa vai indicar os presidentes das comissões de Constituição e Justiça e do Conselho de Ética – que poderão atuar para blindar os políticos citados por Odebrecht. Os indicados para a futura comissão de reforma tributária terão poder de interlocução com empresas para leis que as beneficiem.

Alô, GDF!…

…essas ondulações no viaduto não são curvas de Niemeyer. Este viaduto, com visível desgaste na área central, fica em frente à sede dos Correios no Setor de Diversões Norte. Alerta dado.

Pós-Mesa

Assim que passar a disputa da presidência do biênio 2017-18 da Câmara, o Planalto se volta para outra que já ferve: quem será o candidato do PMDB a sucessor de Temer.

Os carequinhas

Dois grupos – e fortes – se dividem entre o chanceler José Serra (tucano que deve se filiar ao PMDB) e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, do PSD.

PSC dançou

Agnaldo Ribeiro (PP-PB) será o líder do Governo na Câmara. Desbancou o PSC de André Moura (SE). Os cristãos terão de contentarem com os cargos no 1º escalão.

Contramão da crise

O FCO, o fundo constitucional de fomento a empresas do Centro-Oeste, tem R$ 10 bilhões para investimentos em 2017 – ano passado o orçamento era de R$ 7 bilhões e nem todo ele foi demandado, revela o superintendente da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO), Antônio Carlos Nantes.

Parceria inédita

A SUDECO iniciou entendimentos com o BNDES. “Formatamos com os técnicos do BNDES alguns tipos de investimento para atendermos o pequeno, médio e grande investidor, mas voltados para ações específicas. Como por exemplo a manutenção e recuperação das nascentes hídricas”. Assista na e-webtv http://bit.ly/2kNdbUF

Toc-toc

O embaixador da China, Li Jinzhang, foi duas vezes a Pirenópolis (GO), a 150 km de Brasília, no fim de 2016, atrás do embaixador do Brasil nos EUA, Sérgio Amaral – que tem casa lá. Passou por lá antes do chinês a embaixadora americana Liliana Ayalde. China e EUA, nesta ordem, são os maiores parceiros comerciais do País.

Que crise?

Os ingleses estão chegando. Um grupo comprou um quilômetro de terras de faixa de praia próximo à Fazenda Jacumã em Trancoso (BA). Planejam resort com cassino.

New face

Com a meta de renovação, os partidos escalaram ‘olheiros’ para filiar nomes fora da política, visando 2018. Há uma geração com a ascensão da Lava Jato. São procuradores, promotores, delegados e policiais que vão se candidatar com o discurso da ‘limpeza’.

Naufrágio (do bolso)

Com verão quente e pouco dinheiro para viajar, cresceu a demanda por piscinas infláveis. A Sieve, de inteligência de preços e conteúdo digital no e-commerce, mapeou preços dos produtos e encontrou disparidades de até 981% na piscina de 4.600 litros.

Boiada

O que se diz na turma do curral é que, com o leasing caro do jatinho para pagar e nova campanha da Friboi na chapa, o cantor Roberto Carlos voltou… a comer carne.

Verdade seja dita

Não rasparam a cabeça do Eike Batista na prisão. Apenas tiraram a peruca dele.