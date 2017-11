Negócio eleitoral

É um grande negócio ser ‘dono’ de um partido no Brasil – e isso explica a lista de mais de 30 na fila no Tribunal Superior Eleitoral: sem nenhum congressista em Brasília – nem senador ou deputado – 10 partidos vão receber ano que vem (ano de eleição) R$ 971.429,00, cada, do fundo partidário. É dinheiro público reservado por lei às legendas. Boa parte dessa grana é investida, na maioria deles, em custo de pessoal, ‘viagens de trabalho’, hospedagens e ‘estudos’ das fundações que, também por lei, são obrigados a manter na composição administrativa. São eles: PRP, PSDC, PMN, PRTB, PSTU, PPL, PCB, PCO, NOVO e PMB.

Hein!?

O PMB – Partido da Mulher Brasileira até poucos meses atrás tinha um homem como único deputado federal. O que lhe garantiu uma fatia a mais, este ano.

Um faz diferença

Por ter apenas um senador – embora não tenha deputados federais – o PTC se livrou da lista supracitada, da casa dos novecentos mil, e pulou para R$ 4,19 milhão em 2018.

Lavajatiano$

PMDB (R$ 232 milhões), PT (217 milhões), PSDB (R$ 191 milhões) e PP (R$ 130 milhões) lideram a lista, com filiados cercados pela PF e Justiça.

Aterrissa, Pimentel!

O Juiz Mauro Pena Rocha, da Justiça de Minas Gerais, deu 10 dias de prazo para que o governador Fernando Pimentel (PT) revele informações sobre seus voos de jatinho desde janeiro de 2015, quando assumiu, e que segura como confidenciais. O presidente do TJ de Minas, Herbert Carneiro, havia ratificado o desejo do Governo.

No ar..

Semana passada a Coluna revelou que Pimentel freta aviões da Líder Táxi Aéreo apesar de a Casa Militar do Governo dispor de dois jatinhos. Um com documentação vencida na ANAC – que aterrissou há dias em BH – estava há meses em manutenção em Jundiaí. E outro no hangar. O Governo não quis revelar quanto já pagou à Líder.

Revoada

Tucanos do interior afirmam que o senador Aécio Neves se queimou de vez no incêndio que provocou no ninho tucano, e que as respostas vão aparecer nos resultados das convenções estaduais, como sinal de fumaça para ele.

Perdeu, tucano

Das pastas mais visitadas por prefeitos, o Ministério das Cidades, com obras de saneamento e comando do Minha Casa, deve sair do PSDB para um partido do Centrão.

Mais um

O PP, proporcionalmente a bancada mais fiel ao presidente Temer na Câmara hoje, vai ganhar mais um ministério.

A ver navios

Para atender o PRB, o presidente Temer, quando assumiu, transferiu a Secretaria da Pesca do Ministério da Agricultura para o Ministério da Indústria e Comércio Exterior. Mas desde o último dia 1º (Lei nº 13.502) a Secretaria foi pescada para o Palácio do Planalto. Não há telefone de contato, e-mail ou servidor disponível.

Estaduai$

Segue o esforço dos Estados para salvar suas loterias diante da proposta da Lotex de dar exclusividade a empresa privada em todo o País. O representante da Loterj, Paulo Horn, visitou o senador Benedito de Lira (PP-AL) e pediu voto a favor do PLS 186/2014, que legaliza os bingos e cassinos. É que uma emenda do senador Lindbergh (PT-RJ) salva as loterias estaduais da mordida da Lotex.

É do povão!

O Ministério do Esporte e a Autoridade de Governança do Legado Olímpico (AGLO) vão abrir as portas da Arena 1 hoje e amanhã gratuitamente ao público. Será a etapa do Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu World Tour, no Parque Olímpico.

É do povão! 2

A AGLO inaugura hoje a primeira quadra de areia dentro do Parque. Haverá disputa das semifinais e finais do Mundial Militar de Vôlei de Praia. Com entrada franca.

A conferir

O que será de uma Polícia Federal cujo diretor-geral é apadrinhado de José Sarney e o vice foi candidato derrotado a deputado federal pelo PMDB em 2014?