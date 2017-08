Janot contra o tempo

O prazo determinado pelo ministro do STF Edson Fachin para enquadrar a turma do PMDB enrolada na Operação Lava Jato se encerra na sexta dia 26, mas a Polícia Federal tende a pedir prorrogação e concluir o inquérito em meados de setembro – após a saída de Rodrigo Janot do comando da Procuradoria-Geral da República. A conclusão do inquérito é a peça que falta para Janot apresentar a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer.

Patota

No total, são 15 investigados – entre eles os ex-presidentes da Câmara Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves, o doleiro Lúcio Funaro (todos presos), entre outros.

Desabafo

Está certo o secretário de Segurança do Rio, Roberto Sá, quando cobra de público a reforma do código penal. Há comissão na Câmara para endurecer o Código, mas travou.

Todos na rua

Prova de que o Código Penal é frouxo é o indulto dado por Dilma a mensaleiros e o perdão confirmado pelo pleno do STF, o mesmo que condenou a quadrilha.

$indicatos animado$

Uma enxurrada de ações irá congestionar os tribunais caso o Governo de Michel Temer leve a cabo a ameaça de adiar o reajuste dos servidores. O STF já se pronunciou favorável a um recurso (nº 565.089) apresentado por servidores do Estado de São Paulo.

Molina x Evo

Grupo capitaneado pelos senadores Arturo Murillo e Carmen Eva conseguiu aprovar no Senado boliviano, de maioria da base de Evo Morales, resolução de reconhecimento póstumo para o ex-senador Roger Pinto Molina, falecido após queda do avião que pilotava em Luziânia. Evo e Molina (que fugiu para o Brasil) eram inimigos figadais.

Pista livre

Roberto Jefferson, o delator do Mensalão do PT, quer se lançar a deputado federal pelo PTB de São Paulo. Já conversou com Campos Machado, dirigente estadual. Antes, ele se elegia pelo Rio de Janeiro.

Lama…

A Samarco Mineração terá que, enfim, pagar R$ 150 milhões relativos a três multas pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana (MG). Todos os recursos apresentados pela empresa foram negados pelo Ibama.

…abaixo

Apesar de recorrer a todas as possibilidades previstas na legislação, a mineradora já foi alvo de 24 autos de infração do Ibama e de multas aplicadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e pelos órgãos ambientais de Minas e ES.

Mineiridade

Com o pedido de afastamento do mandato e prisão adormecido há quase um mês no STF, o senador Aécio Neves (PSDB-MG) retomou o posto de principal articulador político do Planalto no Senado. Cauteloso, tem evitado criticar o Governo.

Jogada

O deputado César Halum (PRB-TO) começa na terça a coleta de assinaturas – precisa de 171 signatários – para a criação de frente parlamentar para legalizar o jogo no Brasil.