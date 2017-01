Há muito em jogo na eleição da Câmara

A campanha para a Mesa Diretora da Câmara esquenta a partir da próxima semana. O interesse sobre o assunto ultrapassa a fronteira republicana. Há muita coisa em jogo, como a ocupação de funções comissionadas. Para os sete principais cargos de direção, estão disponíveis 231 funções de livre nomeação. Para os quatro cargos suplentes, existem outras 24. Como as negociações também envolvem as presidências das 25 comissões permanentes, são outras 150 nomeações de confiança. É por isso que nenhum partido quer ficar de fora da composição, como deixou claro o líder do PT, Carlos Zarattini.

Lado do vencedor

A bancada do PT vai apostar num candidato com reais chances de vencer para garantir, provavelmente, a Primeira Secretaria. Além dos 33 cargos de confiança, o primeiro secretário vai administrar um orçamento de R$ 5,2 bilhões.

Pode mudar

Na segunda-feira, a bancada do PHS tem reunião marcada sob a liderança de Diego Garcia (PR). Na eleição passada, o partido apoiou Rogério Rosso (PSD-DF) contra Rodrigo Maia.

Nova ameaça

O Solidariedade prepara mandado de segurança contra a candidatura de Rodrigo Maia (Dem-RJ), que se encontra ao meio dia da segunda (16) com o governador Geraldo Alckmin (PSDB).

Balizamento da crise

Os principais institutos de pesquisa do país preparam consulta de avaliação do governo para serem divulgadas entre o fim de janeiro e início de fevereiro. O tema “Segurança Pública/Sistema Penitenciário” será abordado nos questionários. O resultado vai balizar os passos do Palácio do Planalto para os próximos meses.

Troca de comando

O ex-líder do PSDB no Senado, Cássio Cunha Linha (PB), é o nome mais cotado para assumir a 1ª vice-presidência da Casa, hoje ocupada por Jorge Viana (PT-AC).

No palanque

O ex-presidente Lula continua firme em campanha presidencial. Fala hoje sobre “conjuntura nacional e internacional” no congresso nacional da CNTE, reduto petista.

O profeta

De série eles já sabiam. Apenado entrevistado no documentário de Fernando Pontes e João Áureo, feito há uma década, anunciou que o presídio de Manaus se transformaria “num Rio de Janeiro”, referindo-se ao caos do sistema carcerário.

Férias

Deputado Pastor Marco Feliciano (SP) está em viagem ao exterior. Quando voltar, o PSC escolhe o novo líder.

Papo pro ar

Também Luiz Fernando Furlan decidiu parar com a rotina depois de anos de trabalho ininterrupto. O ex-ministro da Indústria e Comércio viajou com a família e só volta em março.

Salto triplo

Afilhado político do prefeito de Goiânia, Íris Rezende, demonstra fôlego de gato. Além de permanecer na Autoridade Pública Olímpica, Pablo Rezende passa agora a ser o mandachuva da entidade que deveria ser extinta no final de março. Rezende – que não tem parentesco com o prefeito – já deveria ter sido exonerado.

Desperdícios

Embora esteja em via de ser extinta, a APO enviará para o escritório de Brasília 40 funcionários do Rio. Vão receber diárias e as passagens aéreas. A sede fluminense funciona num andar inteiro no prédio da Caixa Cultural. Detalhe: também o escritório já deveria ter sido fechado.

Nova casa

Ex-Ceo da LabPop Group, Mário Marques assumiu a superintendência da EBC no Rio de Janeiro.