Está publicada no portal do Tribunal Superior Eleitoral a convocação das audiências públicas para coleta de subsídios que vão auxiliar na elaboração das instruções das Eleições Gerais de 2018. O cidadão ou a instituição têm até o dia 17 de novembro para enviar sugestões, por meio de formulário eletrônico. As reuniões vão ocorrer de 29 de novembro a 1º de dezembro, a partir das 10h, no TSE. Os interessados devem preencher o formulário específico para cada instrução. O ministro relator vai analisar as sugestões e então determinar a publicação da lista dos habilitados para participar.

Mega da virada

Publicidade

Começaram as apostas para a Mega da Virada. A estimativa de prêmio é de R$ 220 milhões para o apostador que acertar os seis números da sorte do concurso 2.000, que será sorteado no dia 31 de dezembro. Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega da Virada e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá cerca de R$ 1,1 milhão em rendimentos mensais, valor suficiente para comprar um carro popular por dia. Ou, se preferir, pode comprar 440 apartamentos de R$ 500 mil, ou ainda uma frota de mais de 70 helicópteros.

Edição especial

Recebo do Instituto Histórico e Geográfico uma edição especial dos 60 anos de Adirson Vasconcelos (foto), escrevendo Brasília. Realmente ninguém se dedicou tanto à história da capital como o meu amigo Adirson. Praticamente o livro aborda desde a celebração da primeira missa, em 3 de maio de 1957, até os dias atuais. Adirson é o coração de Brasília. Da Brasília que cresceu com dignidade e teve suas obras escritas nos livros.

Imperdíveis

Três entrevistas estão para sair no Programa Gilberto Amaral. Uma sobre turismo, com a ex-diretora da Bahiatursa Rosana França. Outra com o “doutor” Luiz Carlos Alvarenga, o maquiador da Corte. E por último, a querida Moema Leão que dá uma lição de otimismo à todos aqueles que lutam contra o câncer.

Vaticano

O advogado Francisco Nunes embarcou com a família para curtir merecida temporada de férias. Na programação, um compromisso especialíssimo: uma audiência com o Papa Francisco. Na volta, agora no início de novembro, comandará o primeiro almoço de negócio do Clube de Permuta, do qual é diretor franqueado de Brasília, que acontecerá no Rubaiyat.



Harmonia

A busca pela união e respeito entre todos os credos, tendo como finalidade maior a ascensão do pacifismo entre seus seguidores é o que a Legião da Boa Vontade tem sugerido anualmente com o seu tradicional Ato Ecumênico, que reúne lideranças religiosas e representantes de diversas áreas do saber humano e de organizações da sociedade civil. Em uma mesa redonda, os participantes debateram sobre o tema “Cultura de Paz e Diálogo inter-religioso”. No evento, alguns dos participantes na nave da pirâmide da LBV.