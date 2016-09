É hora da TV do Brasil voltar a ser mais ela

Tweet no Twitter

Os programas do Buddy Valastro não deram certo por aqui, sem que isto represente qualquer surpresa para alguém. Era só mais um esperado fracasso que a Record passa a acumular na sua galeria, como consequência da preguiça que se instalou na televisão como um todo e que há muito se combate por aqui.

Ao contrário do tempo da televisão a lenha, quando só existia a criatividade para colocar alguma coisa no ar, hoje o comprar pronto virou prioridade, porque atende as vantagens de alguns poucos, mesmo jogando contra os interesses daqueles que ainda mantêm o desejo de produzir mais e melhor por aqui.

O desinteresse do telespectador, atestado pela insignificante audiência que tais produtos passaram a registrar, é a prova provada da desaprovação a este tipo de conduta.

A TV brasileira tem todas as condições de ser mais ela e não querer reduzir a capacidade daquele que trabalha nela a simples executor de cartilhas que chegam de fora.

TV Tudo

Em estudos

A Rede TV! estuda para muito breve importantes alterações na sua grade. Se não for para este ano será no começo do próximo.

Entre as possibilidades, diminuir para um o número de programas da Luciana Gimenez em vez dos três atuais, como algo que poderia até atender melhor a agitada agenda da apresentadora.

Boa providência

A hipótese de Luciana Gimenez entrar com seu programa apenas uma vez por semana, proporcionará a ela a vantagem de elaborar melhor seu trabalho.

E também irá oferecer a Rede TV! a possibilidade de abrir para outros produtos, dois importantes espaços importantes na sua faixa nobre.

Na santa paz

Foi tudo contornado internamente e o episódio de um músico no programa da Fátima Bernardes com a camiseta “Fora Temer” não teve consequências.

Ninguém da produção foi responsabilizado por aquilo.

Atrás dele

Tom Cavalcante pretende abrir a segunda temporada do “Multi Tom”, no Multishow, com o cantor Leonardo.

O programa vem com um elenco de convidados muito forte para esta próxima edição. Luciana Gimenez, Patrícia Abravanel e Paulo Ricardo, entre eles.

Encerramento

A TV Cultura e TV Brasil irão transmitir a cerimônia de encerramento das Paraolimpíadas Rio 2016, neste domingo, a partir das 8 da noite.

O evento terá o Maracanã como palco, inclusive com a passagem da bandeira para Tóquio, sede dos Jogos de 2020.

Palco cheio

O programa do Ratinho é, hoje, um dos que mais reúnem profissionais de palco. Dois, no momento, estão fora de cena porque vão tentar a sorte nas eleições municipais.

Mas, com eles, são cerca de 10 pessoas.

Na fila

Depois de fazer “A Regra do Jogo”, Amora Mautner não recebeu nova incumbência na teledramaturgia da Globo. Está na espera.

A sua volta, antes de uma próxima novela do João Emanuel Carneiro, poderá acontecer numa série.

Exceção à regra

Escalada para viver a protagonista de “Belaventura”, Rayanne Morais faz hoje parte de um seleto grupo na Record.

Está entre as poucas e poucos que possuem contrato de longa duração.

Padrão

A Globo gravou quarta-feira no Rio o piloto do modelo de debate, para estas eleições municipais, que vai servir para todas as suas emissoras.

Estão programados para os dias 29 de setembro, no primeiro turno e 28 de outubro, segundo, os seus encontros com os candidatos às prefeituras.

Ampliando

Yumi, personagem de Jacqueline Sato em “Sol Nascente”, vai ganhar mais espaço na novela, nos próximos capítulos, a partir do seu envolvimento com Tiago, papel de Marcelo Melo Jr.

Bate – Rebate

· O “Adnight”, para o mercado, é um grande sucesso. Poucos programas têm a mesma procura para comerciais.

· Em reportagem especial, o Fantástico deste domingo vai mostrar como a Polícia Civil de São Paulo vem formando equipes especializadas em combater a pedofilia na internet.

· Globo deve fechar, até a metade da semana que vem, todo o seu pacote de atrações do fim do ano.

· Luísa Arraes, com boa atuação em “Justiça”, está no elenco de “Aos Teus Olhos”, filme da Carolina Jabor…

· … Além dela, Malu Gali, Marco Ricca e Daniel de Oliveira. O roteiro é de Lucas Paraizo.

· Em matéria de gerador de caracteres abusado ninguém consegue superar o “Casos de Família”, do SBT…

· … Um dos últimos, em cima do caso de uma convidada foi escrito “ainda vou tomar jeito um dia, mas esse dia não é hoje”.

· A diretora Denise Saraceni imprimiu um ritmo muito forte nos trabalhos de “A Lei do Amor”, substituta de “Velho Chico” na Globo…

· … Tanto assim que, bem antes da estreia, a equipe já grava cenas relativas ao vigésimo capítulo.

C´est fini

A TV Cultura é a mais nova cliente da GfK. Contrato fechado na última quarta-feira.

Agora, além das sócias Record, SBT e Rede TV!, a Cultura também passará a receber os dados e insights da GfK.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!