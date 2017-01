Onde teria chegado o Joinville, terceiro colocado do grupo 11, derrotado (e eliminado) na última rodada da fase de grupos?

E o Atlético Goianiense, que perdeu por 1 a 0, apenas, na segunda fase? Ou o Red Bull Brasil, que perdeu pelo mesmo placar e viu sua campanha terminar na terceira fase?

E nas oitavas e quartas, quando ficaram pelo caminho, sempre por diferença mínima, São Carlos e Chapecoense?

Impossível dizer. Talvez tivéssemos outra Copa São Paulo de Juniores. Mas não deixa de ser curioso que num ano em que foram batidos recordes de participantes e que começou com suspeita de fraude na licitação de hotéis, o torneio chegue às vésperas de sua decisão com uma acusação de inscrição irregular de jogador – e por um time que irá disputar a decisão, amanhã, o Paulista de Jundiaí.

O Corinthians pediu pressa na decisão da Federação Paulista de Futebol. Quer saber quem é, realmente, o seu rival na 18ª vez em que chega à decisão do título.

Enquanto isso, o Batatais, único que levou uma goleada do Paulista, corre atrás do que julga serem seus direitos. E esperneia. Se vai levar, não se sabe.

Ficam, porém, no ar as questão que abrem a coluna de hoje: o que teria acontecido com a competição, desde o início? E será que foi o único caso irregular?

Pelo bem daquela que já foi a mais importante competição da categoria no país, a cartolagem deveria ir à fundo e descobrir todos os podres.

Cortar na carne doi, mas costuma ajudar a combater males maiores no futuro.

Com emoção

É bom o Real Madrid vencer o jogo contra o Valencia, adiado do dia 18 de dezembro, pela 16ª rodada, quando foi disputar o Mundial de Clubes, no Japão. Pela primeira vez em muitos anos três times disputam, ponto a ponto, o título espanhol desta temporada. Os merengues mantêm a liderança com 43 pontos ganhos e esta partida “a menos”. Um ponto atrás está o Sevilla e, com um ponto abaixo, o Barcelona. Ou seja: dois pontos separam o Real Madrid de Messi e seus companheiros na luta pelo título espanhol – e com o Sevilla no meio. Com 35 pontos ganhos, Atlético de Madrid e Real Sociedad brigarão, apenas, pela quarta vaga na Liga dos Campeões.



Molezinha

Se na Espanha anuncia-se uma reta final empolgante, na Inglaterra a dúvida, hoje, é com quantas rodadas de antecipação o Chelsea irá festejar o título. O time de Diego Costa (que não esconde de ninguém o desejo de ir para a China ficar milionário) abriu oito pontos de vantagem sobre o Arsenal, atual vice-líder. As emoções que se esperam dizem respeito, apenas, à definição das outras vagas na Liga dos Campeões e se o Leicester, campeão na temporada passada, conseguirá escapar do rebaixamento – a situação da equipe dirigida por Claudio Ranieri não é nada boa, estando apenas cinco à frente do Crystal Palace, que abre a zona da degola.

Clima de festa

O amistoso entre Chapecoense e Palmeiras terminou empatado. Os dois times buscaram a vitória, mas ficou tudo no empate. Amanhã teremos um amistoso entre Brasil e Colômbia, para arrecadar fundos para as famílias das vítimas da tragédia da Chapecoense. Nos últimos tempos os jogos entre brasileiros e colombianos têm sido “encardidos” – basta lembrar o da Copa do Mundo, no qual Neymar deixou o campo contundido para não voltar mais no Mundial. Mesmo assim, o técnico da seleção colombiana deu a dica: seria interessante que a partida terminasse empatada. Ele disse que avisou a seus jogadores que é um evento festivo, ou melhor, um evento emotivo. Não quer que os jogadores percam o horizonte que estão tendo uma chance na seleção, mas também não deseja que eles pensem que esta partida poderá definir seus futuros na equipe. Como o treinador fez questão de dizer, o mais importante neste jogo é o sentimento de solidariedade.