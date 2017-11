Tem selfie e tem puxão de orelha

O governador Rodrigo Rollemberg acordou cedo para postar uma selfie com um flamboyant, que ele plantou na chácara dele, há dez anos. “A beleza e a vivacidade dos flamboyants encantam qualquer um e embelezam nossa cidade. E tem a vantagem de florescer rápido”, escreveu o chefe do Executivo, no Instagram.

Nomeação

Publicidade

Mas, nos comentários do belíssimo retrato do governador, os que aguardam para tomar posse no Corpo de Bombeiros do DF encheram o post de mensagens pedindo a nomeação. Como tem sido o expediente dos que passaram em concursos na capital. Desde os policiais civis, que criaram a hashtag #nomeiaPCDF.

Pare!

Os aprovados têm tirado a paciência de políticos e de pessoas do primeiro escalão do Palácio do Buriti. Principalmente nas redes sociais. Dia desses, a primeira-dama Márcia Rollemberg chegou a enviar mensagens no privado pedindo para que um aprovado que aguarda nomeação no sistema socioeducativo parasse de postar a hashtag #nomeiasocioeducativo. “Sou defensora do sistema e foram feitas duas listas de nomeações. Espero que as receitas do DF melhorem ainda mais para possibilitar todas as nomeações necessárias. Conto com sua compreensão. Att. Marcia”, escreveu a mulher do governador.

Resumo

Circula pelas redes sociais uma “síntese” do que tem sido o mandato de Rodrigo Rollemberg, no Governo do DF: Primeiro ano – não tem dinheiro; Segundo ano – não tem aumento; Terceiro ano – não tem água; Quarto ano – não tem voto.

De volta

Foi só o PDT declarar independência, que foi lida como oposição pelo Palácio do Buriti, que o deputado distrital Cláudio Abrantes (sem partido) resolveu voltar ao bloco Sustentabilidade e Trabalho. O pedido foi publicado no Diário Oficial da Câmara Legislativa da última sexta-feira.

Multa mantida

Está mantida a multa de R$ 609.750,76 ao Distrito Federal pelo não pagamento de pensão à mãe de um aluno tetraplégico, que se afogou em um passeio da escola ao Parque Nacional da Água Mineral em 2004. Após vários recursos, à 2ª Instância do Tribunal de Justiça do Distrital Federal e a Tribunais Superiores, a condenação foi mantida.

Data marcada

Será quarta-feira, às 19h, a solenidade de filiação do advogado Ibaneis Rocha ao PMDB.

Domingueira

Acordou cedo o secretário das Cidades, Marcos Dantas, para ir ao Setor Sol Nascente ontem, em pleno domingo. Foi acompanhar as obras para amenizar os estragos das chuvas. “Constituímos uma força-tarefa, um comitê de crise, e vamos ficar no Sol Nascente por tempo indeterminado”, explicou o secretário no Instagram. Campanha, né, gente?!

Parabéns!

Ganhou festinha de aniversário surpresa o administrador de Taguatinga, Marlon Costa, que fez aniversário no fim de semana. Com direito a vídeo nas redes sociais. Tem que mostrar, né, gente?!

Assédio

Bem irritado com a forma que ocorreu o convite ao advogado Ibaneis Rocha para se filiar ao PMDB, o deputado distrital Wellington Luiz tem sido assediado por outros partidos políticos, já que ele deixou claro que está em jogo a permanência dele na legenda. Wellington reclama de não ter sido consultado nas negociações com o ex-presidente da OAB-DF. Uma das siglas que tenta atrair o parlamentar é o PTB, de Alírio Neto, que também se sentiu traído pelo ex-vice-governador Tadeu Filippelli.