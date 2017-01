Passagens caras com as horas contadas

Tweet no Twitter

É hoje à tarde que os deputados distritais, em sessão extraordinária, votam o projeto de decreto legislativo para derrubar os reajustes das passagens de ônibus e metrô determinado pelo governador Rodrigo Rollemberg no dia 2 de janeiro deste ano. Se houver quórum – a expectativa é de que pelo menos 13 parlamentares marquem presença no plenário hoje – e a proposta for aprovada, por maioria simples, o governo terá de ir à Justiça para tentar recompor os valores. Ontem, o governador disse que a Câmara tem autonomia para decidir. “Depois disso, vamos tomar nossa decisão”, disse, ao deixar claro que deve recorrer.

Última conversa

Ontem à noite, Rollemberg chamou os deputados que compõem o grupo de trabalho que elaborou o projeto para uma conversa no Palácio do Buriti. A última tentativa de persuadi-los sobre a falta de condições financeiras do governo para equilibrar o sistema de transporte público.

Cooperativas mantidas

O projeto que será apreciado hoje vai sugerir que os reajustes para as cooperativas de transporte alternativo sejam mantidos. Ontem, representantes da categoria foram à Câmara explicar aos deputados que não teriam condições de continuar operando, caso os reajustes sejam mesmo derrubados.

Atestado

Mesmo depois de passar por uma cirurgia bucal, o deputado Cláudio Abrantes (Rede) promete estar presente à sessão que pretende derrubar o decreto do governador. As recomendações médicas são de repouso, mas ele diz “não perder por nada” o momento.

Sapato lustrado

O ministro Ricardo Barros mirou bem a terra vermelha antes de decidir se entrava no carro ou acompanhava o governador Rodrigo Rollemberg, no trajeto entre o Hospital da Criança e os pouco mais de 100 metros que separava a obra do Bloco II que ele visitou, ontem, pela manhã. Preferiu não sujar os sapatos. Mas colocou o capacete e ouviu atentamente os planos para a edificação da presidente da Organização Mundial da Família, Deisi Kusztra.

Grupo permanente

Estabelecer uma comissão especial na Câmara Legislativa para discutir sobre mobilidade é uma das ações concretas do grupo de trabalho criado para elaborar o projeto que deve derrubar o decreto de Rollemberg.

Deixa para o secretário

O governador tem evitado falar sobre o reajuste de passagens. Deixou para o secretário Fábio Damasceno (Mobilidade) o encargo. Ele tem feito o dever de casa direitinho e atendido aos jornalistas com rapidez e atenção, sempre que demandado.