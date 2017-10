O professor do chinelo

O professor Jordenes, vice-diretor de uma escola pública de Planaltina, ficou conhecido pelo episódio em que teria humilhado um aluno que foi à escola usando chinelos. Político, ele já anda fazendo campanha, principalmente pela região norte do DF, onde tem pintado muros divulgando o endereço do site dele. O povo, no entanto, não perdoa. E um vídeo tem circulado na internet em que algumas pessoas batem as sandálias nas paredes, provocando-o a ir “tomar o chinelo” deles. Como se não bastasse o filme, um par de chinelos foi desenhado junto à propaganda antecipada do professor, que deve se candidatar novamente a deputado distrital.

Crise, que crise?

Nem a grave crise hídrica que vive o Distrito Federal sensibiliza o governo a executar o orçamento previsto para investir na área este ano. Conforme levantamento do gabinete do deputado distrital Chico Vigilante (PT), dos quase R$ 715 milhões previstos, apenas R$ 206 milhões foram utilizados. Os dados do Sistema Integrado de Gestão Governamental (Siggo) mostram, portanto, que nem 30% do planejado foram investidos.

Em campanha

O advogado Ibaneis Rocha ainda está sem partido. Mas está se articulando aqui e ali, com o objetivo que ele mesmo já deixou claro: quer ser candidato ao Palácio do Buriti. Ontem, ele almoçou com o deputado Cláudio Abrantes e propôs uma composição para o ano que vem.

Endereço da articulação

Os dois foram ao Fusion, restaurante do Sudoeste que anda bem frequentado por políticos e articuladores locais. E lá encontraram o presidente da Câmara Legislativa, Joe Valle (PDT). Por acaso.

Namoro aqui. Namoro ali

Falando nisso, o PDT já foi procurado pelo advogado, que procura uma legenda para se filiar. Georges Michel, presidente da sigla, acha, no entanto, que “é muito cedo” para tomar decisões, embora reconheça que já seja hora para começar a desenhar os cenários possíveis para o ano que vem.

Olha ele!

Distribuindo sorrisos e com aparência tranquila, o ex-governador Agnelo Queiroz foi ao lançamento da plataforma do PT para as eleições de 2018, na noite de segunda-feira.

Esclarecimentos

Nervoso, o deputado Rafael Prudente (PMDB) pediu a palavra na sessão de ontem na Câmara Legislativa para cobrar, de lá, explicações dos presidentes da Adasa e da Caesb sobre o abastecimento de água na região norte. “Faltou planejamento, faltou fiscalização, tudo isso que está acontecendo era previsível. A Adasa não controlou o consumo de água na região”, disse ele, ao sustentar que vários desvios irregulares para captação de água foram identificados, principalmente na área rural, o que teria comprometido as nascentes e a bacia do Pipiripau. “Se a Caesb e a Adasa não querem explicar a situação para a população, aqui eles vão ter que falar e mostrar o que vai ser feito para resolver o problema”, disse ele, que apresentou convocação para que Maurício Luduvice e Paulo Salles esclareçam o assunto na Casa. Os deputados decidiram convidá-los, antes, para uma reunião, que deve ocorrer amanhã.

O que Sérgio Moro tem a ver com o DF?

As polêmicas rondam a Câmara Legislativa. Todos os dias. Todas as horas. Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou um projeto, do deputado Rodrigo Delmasso (Podemos), que concede título de Cidadão Honorário de Brasília ao juiz Sérgio Moro. O problema está no fato de, mesmo sendo um acumulador de prêmios e reconhecimentos pelo trabalho à frente da Operação Lava-Jato, ele nunca morou por aqui. E um dos critérios previstos na Resolução 250/2011, que estabelece regras para a concessão desses títulos, é que o homenageado tenha residido na capital “por período superior a quatro anos”. Quem cobrou o cumprimento do normativo foi o deputado distrital Reginaldo Veras (PDT), que preside o colegiado.

Governo contra governo?

A Defensoria Pública do DF entrou como parte interessada na ação movida pelo oposicionista PTB contra as derrubadas da Agefis. Na ação, o partido, que, no DF, é comandado por Alírio Neto, pede a suspensão urgente de demolições até que sejam definidas os beneficiários da Regularização Fundiária Urbana (Reurb).