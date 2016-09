Fraga disse que viu rosso em vídeo de durval. Mas não tinha dinheiro

Na condição de testemunha, o deputado federal Alberto Fraga (DEM-DF) depôs ontem no Tribunal de Justiça do DF, em audiência da Operação Caixa de Pandora. Na audiência, ele disse ter visto imagens de um encontro entre o deputado federal Rogério Rosso (PSD) e o delator do suposto esquema de corrupção, Durval Barbosa. “Mas não vi dinheiro na gravação”, ressalvou. As defesas dos réus do inquérito tentam desqualificar Durval e as provas apresentadas por ele, que dão embasamento a todo o inquérito, alegando que ele não apresentou todas as imagens à Justiça e, por isso, não poderia se beneficiar da delação premiada. Rosso, que deve ser ouvido hoje, na condição de testemunha também, não quis comentar o depoimento de Fraga, “em respeito à Justiça”.

Confronto

Fraga já tinha repetido o texto em vídeo, dois meses atrás, e foi confrontado pelo próprio Durval, que postou no Facebook que o deputado mentia “descaradamente”.

“Agora, é com vocês”

Foi com um “agora, é com vocês” que Leany Lemos, secretário de Planejamento, entregou o Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2017 na Câmara Legislativa, ontem, ao presidente da Casa, Juarezão (PSB), e para o presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, Agaciel Maia (PR).

Suplente vira titular

A deputada distrital Luzia de Paula (PSB) foi confirmada como titular da CPI da Saúde, com a saída do de Julio Cesar (PRB) do “cargo”. Está no Diário Oficial da Câmara Legislativa de ontem.

E por falar nela…

Ceilandense e cheia de sorrisos, Luzia foi junto com o governador Rodrigo Rollemberg ao Sol Nascente entregar lotes aos moradores. Sandra Faraj (SD) também marcou presença, mas quem sorriu ao lado do governador nas fotos foi mesmo Luzia.

Nada a ver

O médico Ivan Castelli disse à CPI da Saúde que ficou surpreso por ter sido citado nos diálogos gravados pela sindicalista Marli Rodrigues e negou que tenha sido o responsável pela indicação do atual secretário de Saúde, Humberto Fonseca: “Eu nem o conhecia antes de ele assumir a pasta”.

Acesso a investigações

Na sessão ordinária da comissão de ontem, os deputados decidiram, ainda, solicitar à Polícia Civil e ao Ministério Público os documentos da Operação Mr. Hyde, que investiga fraudes em cirurgias para implante de próteses. O deputado Wasny de Roure (PT) lembrou, na reunião, que o Ministério Público do DF ainda não enviou as cópias das gravações integrais que deram origem à Operação Drácon. O presidente do colegiado, Wellington Luiz (PMDB), lembrou que o prazo ainda não expirou.

Quase R$ 30 bilhões para gastar

Os cofres do Distrito Federal não estarão assim tão vazios no ano que vem. O orçamento levado pela secretária prevê uma receita de R$ 28,7 bilhões, o que inclui R$ 1,8 bi do orçamento de investimento das estatais. Desse valor, R$ 14,6 bi serão para pagamento de pessoal e encargos sociais, R$ 7,2 bi para custeio da máquina pública e R$ 2,5 bi para investimentos.