Enquanto o Distrito Federal derrete com o calor….

A avaliação de um importante articulador e conhecedor dos meandros políticos do DF é que a situação atual da política na capital pode ser comparada a um freezer. Não dá para ver direito o que está lá dentro, é preciso olhar as etiquetinhas que identificam cada pacote congelado. A esperança é de que, com a definição da situação do cenário nacional, com o arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer, as coisas se aclarem e o gelo derreta, para que as articulações comecem a ser efetivadas, realmente.

São 11

Publicidade

Nas contas de Alírio Neto, dez partidos já estão fechados com o grupo que faz oposição ao governador Rodrigo Rollemberg: além do PTB, que ele comanda, PSDB, DEM, PMDB, PR, PP, PMB, PSC, PSL, PTdoB e PRP estão fechados. Os cristãos PRB e PSDC ainda não bateram o martelo. E o PHS, enquanto não definir a situação do partido juridicamente, não tem condições de se posicionar definitivamente. Importante anotar que PHS e PRB estão na base do governo, com dois fiéis deputados distritais no front: Lira e Julio Cesar Ribeiro.

Podem ser mais

“Tem outros partidos que não estão nessa lista. Estamos chamando de pouco em pouco”, emenda Alírio, que pretende encabeçar a chapa. Assim como Fraga (DEM), Izalci Lucas (PSDB), Frejat (PR)…

Um voto caaaaro…

O voto a favor da reforma da previdência proposta pelo governador Rodrigo Rollemberg pode custar votos ao deputado distrital Israel Batista (PV). Ontem, depois de fazer um post mencionando as convocações que o governo pretende fazer, ele foi bombardeado no Facebook, com críticas à postura dele. Já criaram até as hashtags #játevemeuvoto #nãotemmais.

Fácil não é!

Mesmo com toda a vontade do PSD de romper com o governador Rodrigo Rollemberg, este deverá ser um processo mais melindroso e desgastante. Não poderá agir como o PDT, que, desapegado, mas nem tanto, simplesmente resolveu ser independente – e não oposição. Difícil é romper com uma gestão que também é do partido. Renato Santana está lá, ainda que encarando narizes torcidos, na vice-governadoria. E lá deve permanecer até 31 de dezembro de 2018.

Sem água

O deputado distrital Cláudio Abrantes (sem partido) é um dos moradores de Planaltina que está sem água há quase uma semana. E foi o autor do requerimento de convocação dos presidentes da Caesb e Adasa, Maurício Luduvice e Paulo Salles, para que esclareçam os motivos da interrupção no fornecimento na região norte do DF.

Convocação confirmada

Eles não foram contemplados entres os 1.183 servidores que o governo pretende nomear até o fim do ano, conforme o governador Rodrigo Rollemberg anunciou nesta semana. Mas, ontem, a Secretaria de Planejamento confirmou que o concurso de agentes de atividades penitenciárias será finalmente homologado e 200 serão contratados ainda em 2017. Quem confirma é o secretário de Segurança Pública, Edval de Oliveira, que recebeu o deputado Cláudio Abrantes ontem e garantiu a nomeação. “Vamos cobrar e acompanhar d perto o processo”, disse o parlamentar, depois do encontro.

O nome não é esse

Recém-filiado ao PROS, o senador brasiliense Hélio José levantou-se durante a sessão em que se votou o retorno de Aécio Neves para, orgulhosamente, expor a orientação de voto de seu partido. Como é o único senador do partido, Hélio José orientava a si próprio. Solene, Hélio José comunicou que o voto do Partido da República da Ordem Social deveria ser não, contra o Supremo e a favor do colega. Cumpriu fielmente a orientação. Só teve um deslize. O nome correto do PROS é Partido Republicano da Ordem Social. Mas o deslize se explica. Desde que se elegeu, na verdade suplente de Rodrigo Rollemberg, Hélio José deixou o PT e passou por PSD, PMB, PMDB e agora PROS. São cinco partidos em dois anos e oito meses de mandato.