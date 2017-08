Enquanto 2018 não vem

Enquanto a campanha oficialmente não começa, deputados distritais aproveitam todos os espaços possíveis para angariar contatos. Israel Batista (PV), com o projeto Bora Vencer, é o maior exemplo de que dar aulas rende votos. Reginaldo Veras (PDT), que é professor da rede pública de ensino, distribui conteúdo gratuito para concurseiros de todas as áreas. Agora, é a vez de Cláudio Abrantes (sem partido), que começa hoje a dar aulas online sobre processo legislativo, com o objetivo de preparar interessados para o concurso da Câmara Legislativa do DF.

Uma década

A companhia portuguesa TAP comemora hoje, com um coquetel na Torre de TV, os dez anos de operação do voo Brasilia – Lisboa. O subsecretário de Turismo, Jaime Recena, já confirmou presença no evento. marca que colabora com o desenvolvimento

A favor das greves

O Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol-DF) ingressou com uma ação de representação na Organização Internacional do Trabalho (OIT) questionando a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que entendeu ser inconstitucional o direito de greve dos policiais civis e demais servidores da Segurança Pública.

Publicidade

“Graves atitudes”

No documento, o sindicato alega que há “graves atitudes e posturas antissindicais” na decisão do Supremo. “A Suprema Corte, ao discutir a questão, ao invés de traçar limites ou tentar regulamentar o tema, realizando uma proteção dupla ao direito de greve de servidores públicos da segurança pública e ao interesse social, decidiu por um caminho mais simples que acabou por inviabilizar um direito fundamental”, explica o sindicato, na ação.

Direito LGBT

A Câmara Legislativa promove hoje uma audiência pública para debater a cidadania no movimento LGBT. Marcado para 19h, no plenário da Casa, o evento reúne representantes de lésbicas, gays, travestis, transexuais e transgêneros para discutir políticas públicas de promoção e defesa dos direitos das minorias. A iniciativa é do deputado Raimundo Ribeiro (PPS), para quem, na conversa, devem ser tratadas também medidas para combater a discriminação e garantir o acesso à justiça por parte da população LGBT.

A mesa

Participam da discussão o presidente da OAB-DF, Juliano Costa Couto; o defensor público Eduardo Queiroz; a deputada federal Érika Kokay (PT-DF); a coordenadora do Centro de Referência Especializado da Diversidade Sexual, Religiosa e Racial (Creas Diversidade), Ana Carolina Silvério; e o coordenador de Diversidade, Flávio Brebes, entre outros.

Debate

Está marcado para hoje, a partir das 15h, um debate ao vivo, a ser transmitido pelo Facebook, sobre os direitos e as conquistas dos servidores públicos do DF. Participam da discussão, promovida pelo deputado distrital Wasny de Roure (PT), a diretora do Sinpro-DF, Rosilene Corrêa, e o presidente do Sindser-DF, André Conceição. Toda a população pode participar, enviando perguntas pelo e-mail: redeswasny@gmail.com ou pelo Whatsapp: (61)99830-7208.

Campanha

Enquanto cuidam de seus mandatos com mais esmero neste ano, deputados distritais reforçam as equipes – principalmente de comunicação – porque 2018 já está bem aí. E a disputa promete ser ainda mais ferrenha.

Disputas internas

As disputas internas no PSOL seguem a todo o vapor. E o nome do candidato ao Governo do DF até agora não foi conhecido. O presidente do Sindicato dos Servidores da Assistência Social e Cultural (Sindsasc-DF), Clayton Avelar, lança a pré-candidatura dele no próximo sábado, na sede do partido. Na pauta do encontro político, a história do sindicalista, as razões pelas quais ele se coloca na disputa e o que ele poderia fazer se chegar ao comando da capital.