Deputados e Planalto discutirão caos nos presídios

A Frente Parlamentar da Segurança Pública vai se reunir com o presidente Michel Temer (PMDB) com o objetivo de propor soluções para o caos do sistema penitenciário nacional. “Vamos apresentar os resultados da CPI do Sistema Carcerário. Temos pelo menos 20 propostas”, afirma o presidente da frente, deputado federal Alberto Fraga (DEM).

Trabalho para os presos

Desta lista de sugestões, Fraga defende a instituição de um novo sistema de trabalho para os detentos, rigoroso e com retorno para os cofres públicos. Nada de fazer bolas ou plantar hortaliças. “É preciso colocar o preso para trabalhar. O custo da prisão é muito alto para a sociedade”, argumenta o deputado. Por exemplo, o sistema prisional poderia colocar os presidiários para reformar as carteiras escolares da rede pública. Além de ter um custo significativo para o erário, a manutenção das carteiras influencia diretamente na melhoria do aprendizado de crianças e adolescentes.

Qualificação e cobrança

O líder da frente parlamentar no Congresso Nacional também destaca outras duas sugestões da CPI, a começar pela qualificação dos agentes penitenciários. Hoje, a maioria dos servidores está despreparada para lidar com a realidade das prisões, ele argumenta. Em segundo lugar, Fraga destaca o aumento da responsabilidade e cobrança dos gestores dos presídios. “Não dá mais para misturar ladrão de galinha com ladrão de banco”, dispara o parlamentar.

A pressão na Papuda e a surdez ministerial

“A Papuda, embora tenha superlotação, não explodiu ainda. Porque temos um excelente quadro de agentes penitenciários. Aqui no Distrito Federal, graças a Deus, a situação ainda se contorna. Mas, no resto Brasil, não há isso”, afirma Fraga. Justamente pelo fato de ter em mãos um mapeamento detalhado do sistema carcerário, a bancada da segurança ainda não conseguiu digerir o fato de o Ministério da Justiça ainda não ter aberto espaço para o debate do problema. Pela perspectiva da frente parlamentar, até o momento, a pasta se fez de surda, preferindo ignorar este conhecimento.

Vapt-vupt

Em princípio, o governador Rodrigo Rollemberg (PSB) tiraria férias em Aracaju (SE) neste começo de ano. Decidiu suspender o descanso para enfrentar a polêmica que provocou com o aumento das passagens de ônibus e do metrô. Voltou para o DF para encarar o tiroteio político. Mas, como ninguém é de ferro, no fim de semana, o governador voou sem alarde para as terras sergipanas. Regressou ontem. Vapt-vupt.

Em campos digitais

O deputado federal Rogério Rosso (PSD) oficializou a candidatura para a presidência da Câmara dos Deputados pelas redes sociais. Atualmente, ele não é candidato favorito e não conta com o apoio total do próprio partido. A bola está com o atual presidente, Rodrigo Maia (DEM). Mas, até o apito final da disputa, tudo pode acontecer, a exemplo da recente eleição da Mesa Diretora da Câmara Legislativa. Digitalmente, Rosso entrou em campo.

Uma graça aqui, outra ali

Investigado pela Operação Drácon, Rusembergue Barbosa de Almeida recebeu aumento de salário no gabinete do deputado Julio Cesar Ribeiro (PRB), na Câmara Legislativa – de R$ 9 mil passa a ganhar R$ 10 mil por mês.

Cartão cidadão

O próprio secretário de Mobilidade, Fábio Damasceno, admite que pouca gente conhece o cartão cidadão do transporte público do DF, que permite o gasto máximo de R$ 5 com passagem de ida e mais R$ 5 de volta, não importa quantos meios sejam necessários para o trajeto em até duas horas. “Brasília tem a tarifa integrada”, disse, na Câmara Legislativa. A bilhetagem, ele concorda, não é “moderna” e prometeu: “Vamos implementar o bilhete único”.

Cadê a frequência?

Está em destaque na página do DFTrans, na internet, a lista das instituições de ensino privado que não atenderam ao chamado do governo para apresentar a frequência dos estudantes. Apenas 12 enviaram os relatórios, enquanto 397 permanecem pendentes. A Secretaria de Mobilidade promete obrigá-las a cumprir a determinação, para o cruzamento de dados com os cadastros do passe livre e identificação de possíveis fraudes no sistema de gratuidades.