CCJ pode acabar no colo de celina leão

Cotado pelo presidente da Câmara Legislativa, Joe Valle (PDT), para comandar a cobiçada Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Chico Leite (Rede) está longe de ser um nome de consenso na Casa. Na última sessão de 2016, que consagrou Joe na presidência, o ex-petista fez questão de se ausentar do Plenário quando foram eleitos os demais membros da Mesa Diretora. E, também por isso, tem colecionado desafetos. Tem deputado que não quer aceitar nem a simples indicação de Leite para o cargo. Enquanto o governo insiste nos nomes de Julio Cesar (PRB) e Israel Batista (PV), quem pode acabar levando a principal comissão da Câmara é a ex-presidente Celina Leão (PPS). E, se isso acontecer, a articulação do governo deve ter muito trabalho em 2017.

Já é 2018

Para o secretário das Cidades, Marcos Dantas, o dia de ontem foi “histórico”, depois da inauguração do aterro sanitário de Samambaia. “Um passo definitivo para que o Distrito Federal se torne um local mais sustentável”, escreveu ele, no Facebook, antes da hashtag #BrasíliaNoRumoCerto. E segue o ritmo de campanha.

Crise, só para o povo

Foi de helicóptero que o governador se locomoveu do Palácio do Buriti para a inauguração do aterro. Ignorou todo o discurso que ele tem pregado por aí, de arrocho financeiro, e resolveu usar e abusar da prerrogativa de chefe do Executivo que tem uma aeronave à disposição. Trânsito para chegar a Samambaia, não tinha. O evento foi pela manhã e o maior fluxo de carros é na rota contrária.

Para onde irei?

Atual administradora de Sobradinho, a delegada e ex-secretária da Criança, Jane Klébia Reis, deve circular de novo, na dança das cadeiras que o governador Rodrigo Rollemberg promete para breve. Na reforma administrativa, a ela foi oferecida outra administração regional, para que, neste cenário, o deputado Ricardo Vale (PT) seja contemplado com mais espaço na atual gestão. Outra hipótese é que ela encabece uma reedição da Secretaria de Mulher. Em tempos de contenção de gastos, reajuste de passagens e passeios de helicóptero, o chefe do Executivo pretende jogar luz sobre a pasta que foi fundida à do Trabalho.

Visita a São Paulo

A secretária de Planejamento, Leany Lemos, vai a São Paulo visitar o projeto Vetor Brasil, que tem como missão levar recém-formados a atuarem como trainees em governos estaduais e municipais de todo o Brasil. A viagem, que será por conta do governo, está marcada para o dia 31 de janeiro.

Lerdo

Na sessão em que foi aprovado o decreto legislativo para derrubar o aumento das passagens do transporte público, o ex-líder do governo – e atual deputado de oposição – Raimundo Ribeiro (PPS) chamou o governador de “lerdo”, “naturalmente lerdo”.

Será que isso vai dar certo?

A deputada Sandra Faraj (SD) é autora de uma lei que cria um sistema de prevenção ao roubo de bicicletas e prevê a criação de um site para cadastro dos proprietários, que vai funcionar, segundo ela, com uma espécie de “chassi”.

Foco!

Quem tudo quer, tudo perde. Bem diz o ditado popular. Segundo o presidente da Fecomércio-DF, Adelmir Santana, no caso BioTic – Parque Tecnológico, estas palavras devem ser considerados com atenção pelo governador Rodrigo Rollemberg. Ao abrir as portas da até então conhecida Cidade Digital para a biotecnologia e nanotecnologia, o Executivo também deixou um perigosa fresta para a vinda de outros setores que tem o potencial de desvirtuar o projeto original. Dessa maneira, o governo está diante de um impasse: mantém o texto original ou abre espaço para mais setores ocuparem a tão sonhada Cidade Digital”, argumenta.

Pés no chão

O secretário de Meio Ambiente, André Lima, comemorou a inauguração do novo aterro sanitário com os pés no chão. Pelo Facebook, postou um vídeo com a abertura, mas fez questão de afirmar que o governo ainda precisa vencer desafios e cumprir compromissos para poder fechar o Lixão da Estrutural. Listou nove pendências, entre a necessidade de construção de galpões de triagem até a aprovação do plano distrital de gestão de resíduos sólidos. Jogou limpo.