Câmara Legislativa em combate

Um UFC na CLDF. Foi assim que repercutiu o vídeo da briga entre os deputados Chico Vigilante (PT) e Robério Negreiros (PSDB), que quaaaase saíram nos tapas, durante audiência pública da audiência pública da Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle, com participação do secretário da Saúde, Humberto Fonseca. O motivo? O de sempre. Divergências de entendimento entre empregadores e empregados das empresas de segurança. Robério, na condição de empresário, e Vigilante, na condição de representante das categorias, não se entendem, mas, ontem, a coisa foi feia. E, aos gritos, foram segurados para não caírem na porrada mesmo. A substituição de vigilantes que trabalham nos hospitais de Sobradinho e Planaltina e na UPA de São Sebastião fez com que o deputado petista fosse à audiência pública, aproveitando a presença do secretário de Saúde, para reivindicar o cumprimento da lei na substituição das empresas. Segundo Vigilante, foram demitidos cerca de 500 vigilantes na transição dos contratos entre a Secretaria de Saúde e as empresas de segurança. Foi quando Robério aproveitou o espaço para provocar o colega.

Aspas I

O diálogo começou civilizado…

– Queremos que as empresas cumpram o que está na lei e no edital de contrato, que é aproveitar os vigilantes da empresa antecessora.

– A licitação de postos é impessoal, ninguém tem direito à manutenção.

Aspas II

Mas logo esquentou…

– Você respeita o Sindicato dos Vigilantes.

– Fala baixo, rapaz.

A confusão

Vigilante diz que, enquanto defendia o pleito dos trabalhadores, Robério foi com “deboche”. Robério diz que só defendia a posição dele, que seria pela manutenção dos empregos, “mas não dá forma como Vigilante está propondo”. E aproveitou para falar sobre um “desvio” de recursos do plano de saúde do sindicato, o que teria deixado o deputado petista irritado.

“Rollemberg não está morto”

Políticos experientes que pretendem enfrentar o governador Rodrigo Rollemberg nas urnas, no ano que vem, recomendam cautela na disputa, já que não se deveria minimizar a importância do chefe do Executivo no pleito. Além de ter a caneta nas mãos, Rollemberg é bom de articulação, avaliam. A julgar por todas as campanhas que já fez e, mesmo sem tanto capital eleitoral, conseguiu vencê-las. Foi deputado distrital, federal, senador e, agora, é governador. “O governador não está morto” — quem diz é o pré-candidato a governador Ibaneis Rocha, para quem ele é péssimo de gestão, mas não pode ser simplesmente esquecido. Apesar de ter grande rejeição e de estar isolado partidariamente falando.

Por enquanto, só presidente

Apesar de ser o nome levantado por políticos da capital, o presidente da Câmara Legislativa, Joe Valle (PDT), diz que não é hora de se candidatar ao governo. Sustenta que ainda há muito chão a ser percorrido, embora não esconda o desejo de chegar lá. Para o presidente do PDT-DF, Georges Michel, o foco dele agora é outro: “O que Joe quer é ser um bom presidente da Câmara Legislativa. E é isso que o partido espera dele.”

Metrô sustentável

E, por falar em 2018, segue a agenda positiva. O governador Rodrigo Rollemberg lança, hoje, a Estação de metrô Solar Guariroba, “a primeira da América Latina (e a quarta do mundo) totalmente sustentável, com placas fotovoltaicas – que convertem a luz solar em energia elétrica”, anuncia o governo. Trata-se de um projeto piloto de minigeração de energia limpa, que, conforme o Palácio do Buriti, vai reduzir, em médio prazo, as despesas de energia elétrica do metrô “e, consequentemente, o impacto no valor da tarifa para o usuário do transporte público sobre trilhos, além da redução de emissões de gases de efeito estufa”. Para realizar a obra, foram gastos R$ 873.871,00.