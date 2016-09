A cidade grampeada

Não dormem os que têm rabo preso. E os outros também não A cada dia surgem novos grampos, supostas provas de corrupção, revelações bombásticas. A bola da vez é um áudio divulgado pela TV Globo, que teria sido gravado pela deputada distrital Liliane Roriz (PTB). Há rumores de que, nos próximos dias, gravações – e até delações – colocarão em xeque o futuro político de mandatários da Câmara Legislativa. Por lá, o que se ouve é silêncio. Ninguém sabe o que pode ser revelado nas horas seguintes. Investigações seguem sob sigilo no Ministério Público e, a conta-gotas, histórias surgem. Haja ansiolítico!

Na Lava-Jato

Confessando ser um “bandido diplomado”, Luiz Estevão aparece nas gravações citando os tempos difíceis para arrecadação de recursos para campanha, com a investigação de propina de empresários envolvidos no escândalo do Petrolão. Participam do diálogo Liliane e o ex-secretário-geral da Câmara Legislativa, Valério Neves. Estevão, que está preso, diz que 90% dos “caras” da capital são bandidos. E avança. “Quem é o único bandido diplomado de Brasília? Pode dizer, quem é? Luiz Estevão. Bandido, condenado, preso. Que que eu quero? Eu vou mostrar para esta cidade quantos bandidos o Brasil tem e quem são”, prometeu. A gravação foi entregue ao Ministério Público do DF e encaminhada à força-tarefa da Operação Lava-Jato, em Curitiba.

Por enquanto, só Celina

O PT-DF foi à caça na Câmara Legislativa e mirou, por enquanto, apenas a presidente afastada Celina Leão (PPS). O líder da legenda em Brasília, Roberto Policarpo, protocolou pedido de cassação da deputada por quebra de decoro parlamentar, comparando-a ao federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ) após entregar os documentos. Ele ainda avisou que os outros membros afastados da Mesa Diretora – Júlio César (PRB), Raimundo Ribeiro (PPS) e Bispo Renato Andrade (PR) – podem ser os próximos alvos de ação similar.

A “condutora”

“A gente entende que ela, como presidente, foi a condutora desse processo”, justificou Policarpo, ao ser indagado sobre o porquê de pedir a saída apenas de Celina no momento. O petista ainda mostrou ressentimento com a deputada por ela ter se manifestado a favor do impeachment de Dilma Roussef. “Ela esteve nas manifestações, pedindo fim da corrupção. A Casa tem de dar o exemplo e é preciso que corte na pele. O primeiro passo é afastá-la”, atacou.

Sem surpresa e dando o troco

Celina Leão se manifestou, por meio de nota, dizendo que “não esperava ação diferente do PT” e creditou o pedido de cassação a uma tentativa de retaliação por se posicionar abertamente contra o partido. Ela afirmou que Ministério Público e Polícia Federal já teriam “começado a esclarecer a farsa organizada contra seu mandato” e colocou em dúvida a credibilidade da sigla para criticá-la.

Dia da Mentira

Foi no Dia 1º de Abril que Liliane Roriz publicou no Facebook um post dizendo que o apoio dela foi “fundamental” para que a Mesa Diretora da Câmara Legislativa transferisse mais recursos para a saúde (R$ 30 milhões ) e para a educação (R$ 1 milhão). Foram áudios gravados pela filha do ex-governador Joaquim Roriz que originaram a Operação Drácon, deflagrada pela Polícia Civil para investigar um suposto esquema de distribuição de propina aos deputados da Mesa Diretora da Câmara Legislativa. Ela denunciou ao Ministério Público que a emenda que transferiu os recursos era produto do esquema de propina.

No meio do caos

Em meio à crise institucional, a presidente do SindSaúde, Marli Rodrigues, foi à Câmara Legislativa pedir apoio aos deputados para impedir o fechamento da ala de pediatria no Hospital do Gama. E ouviu do presidente interino, deputado Juarezão (PSB), a promessa de que ele irá ao local verificar a situação da unidade de saúde. A denúncia, conforme Marli, partiu de servidores do hospital.

Profecia

Aos jornalistas, na saída da reunião do colégio de líderes, Marli profetizou: “Brasília nunca mais será a mesma.” Ela disse se referir aos desdobramentos da Operação Drácon.