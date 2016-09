Dilma in Rio

A despeito da baixa popularidade e da cassação do mandato, que considera um ‘golpe’ parlamentar, a ex-presidente da República Dilma Rousseff está disposta a não se aquietar no Rio de Janeiro. “Ela quer passear, estudar”, revela Carlos Lupi, ex-ministro e presidente do PDT, que passou os últimos dias com ela em Brasília. A amigos, Dilma diz que pretende testar sua popularidade, sem medo, em caminhadas na Orla, pedalar na Niemeyer, estudar e dar palestras a convites nas universidades.

Escoltada

Não será de imediato. Dilma espera dificuldade nas primeiras semanas no Rio, tamanho o assédio, mas terá três seguranças cedidos pela PF, por direito de ex-presidente.

Dose dupla

Renan Calheiros é aliado de Dilma e adversário de Temer. Ao idealizar o ‘fatiamento’ que a livrou da inelegibilidade, acertou os dois. Mostrou quem manda no País, por ora.

Na gaveta



O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, sentou em cima da denúncia contra o deputado federal Marco Feliciano por suposto crime de estupro em Brasília.

OAB vai pra cima

Do presidente nacional da OAB, Claudio Lamachia, sobre o ‘fatiamento’ não previsto na Constituição que beneficiou Dilma Rousseff, que deve ser alvo de ação da Ordem: “A mesma lei que, hoje, recai sobre o PT já recaiu sobre Fernando Collor, adversário ferrenho do PT. Todos são iguais perante a lei e a aplicação das regras deve ser igual”.

A prova

Entidade que também protocolou pedido de impeachment da então presidente Dilma, será inevitável a OAB se manifestar. Não só por isso. Caiu num caso delicado. Na prova do exame de Ordem de 2009, feito pelo Cesp, uma questão crava que a perda de cargo de presidente, conforme a Constituição, tem pena cumulativa de inelegibilidade.

Ou seja

Se Lamachia em nome do Conselho federal da OAB fazer valer o discurso, tem respaldo constitucional para acionar o STF. Caso a Ordem defenda a validade do ‘fatiamento’, a questão de 2009 fica passível de ser anulada e causar confusão.

Ministro do Twitter

Geddel Lima, chefe da Secretaria de Governo, virou o Ministro do Twitter. No microblog é o único da categoria que defende Michel Temer – e bate boca com leitores.

É muita M.

Para quem se assustou com o Cagado (PR), candidato a vereador em Mirante da Serra (RO), não sabia que na vizinha Campo Novo (RO) disputa o Sobre Cu (PPS).

Desceu amargo

Após seis anos de poder, Dilma abriu só ontem o Palácio da Alvorada para um brunch com movimentos feministas. Nos oito anos, Lula manteve o programa de rádio ‘Café com o Presidente’. Destituída, Dilma lançou o ‘Café sem a Presidenta’.

LRF detona



Pesquisa feita pela União dos Prefeitos da Bahia revelou que 62 alcaides desistiram da reeleição – 20% dos prefeitos do Estado. Não só pela falta de dinheiro para campanhas – efeito da crise e da nova lei. Principalmente pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Comédia de Cassel

O ator francês Vicent Cassel foi curtir um show de Caetano Veloso perto da Ópera de Paris e divulgou um self-video no

Instagram. Causou celeuma nas redes. Para militantes da esquerda, ele apoiava a manifestação ‘Fora Temer’ no local. Para os defensores do Governo, o artista apenas foi curtir um samba & MPB e não sabia do clima político.