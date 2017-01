Dieta do DNA com Priscilla Marcondeli

Nutricionista e doutora em ciências da saúde, especialista em medicina ortomolecular e nutrição desportiva, Priscilla Marcondeli nos traz alguns esclarecimentos sobre o mapeamento genético usado a favor de nossa saúde, através da alimentação. Conhecida como Nutrigenética, este tratamento tem revolucionado a prescrição de dietas, uma vez que possibilita conhecer, minimamente, as particularidades, necessidades, deficiências e intolerâncias de cada organismo.

O material genético, recolhido de forma indolor do material orgânico encontrado na mucosa da bochecha, é esmiuçado, ou seja, mapeado, e dá dando origem a um dieta super, mega, hiper exclusiva para cada paciente. Em outras palavras: tem as informações para a elaboração da DIETA PERFEITA!

Dietas como a paleolítica ou da proteína, não são indicadas para todo mundo. Por outros lado, não é toda pessoa que tem intolerância a certos alimentos. E por aí vai. Mais que possibilitar a prescrição de uma dieta capaz de resultar na melhor forma física, performance esportiva e saúde possíveis, a nutrigenética tem o poder de “adormecer” genes causadores de doenças minimizando sua incidência—pasmem!—até nos descendente da pessoa que se submete a esse tratamento.

Parece mágica, mas não: é ciência e tecnologia a serviço da sua saúde. E a doutora Priscilla tem as ferramentas e o conhecimento para te ajudar!