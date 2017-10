David Brazil participa de lançamento da nova coleção de primavera verão

Na última quarta feira (24) David Brazil participou do lançamento da nova coleção de primavera verão do Pavilhão do Atacado em Taguatinga. A cidade parou para receber um dos artistas mais querido do Brasil. David conheceu ainda o “Las Vegas Balada” o mais novo empreendimento da capital.

Mais de 200 fabricantes estiveram reunidos para a troca de coleção Primavera Verão no Pavilhão do Atacado em Taguatinga. Segundo um dos organizadores da feira, o artista do povo o mais amado do Brasil, não poderia ficar de fora dessa.

Com direito a tapete vermelho, David foi recebido por um ônibus balada e convidados especiais da capital, como repórteres, blogueiros, empresários e cantores. A dupla sertaneja Zé Marco & Miguel estiveram presentes e cantaram o seu mais novo sucesso que ficou conhecido pelo Brasil por citar os melhores amigos de David. Ele disse que esta muito feliz por Bruna Marquezine e Neymar terem se aproximado novamente e que torce muito pelo casal. “Eu não sei se eles vão voltar, mas se forem casar serei a dama de honra deles”, concluiu.

Ainda na porta do hotel ele foi recebido com muita alegria e festa por alguns fãs que esperava o artista para dar aquele abraço e tirar uma foto com ele. David Brazil deve voltar a capital no próximo dia onze de outubro para agitar uma casa de festas.