Xuxa faz show em Brasília

Está confirmado. Xuxa, a eterna rainha dos baixinhos, aterrissa no dia 14 de outubro em Brasília. Ela chega na capital com o seu XuChá – O Chá da Xuxa, turnê de sucesso feita em parceria com a festa Chá da Alice.

O show, que reúne os maiores sucessos da apresentadora, atualmente contratada da Record TV, ainda não tem o local definido. O certo é que Xuxa chegará a bordo de seu jatinho e passará a noite em Brasília.

Ao todo seu staff contará com 50 pessoas vindas do Rio de Janeiro, além de três carretas com equipamentos e sua famosa nave especial. O valor do cachê é mantido em segredo, mas especula-se ser muito alto.

