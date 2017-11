Wine Set agita Brasília

Tweet no Twitter

Brasília recebeu a 3ª edição da Wine Set, festa regada a muita música, comidinhas elaboradas e bebidas de safras especiais. Tudo acompanhado por um belíssimo pôr do sol como destaque, no Centro Internacional de Convenções do Brasil – CICB.

Foram 12 horas de música, com a presença da cantora brasiliense Adriana Samartini, a banda Surf Sessions e os DJ’s Dudu Linhares e Pedro Almeida . O buffet Sweet Cake assinou o cardápio da noite regada a vinhos icônicos como o português Pêra-Manca.

Pincel

A Galeria de Arte Éle Pê, na Artefacto, no Lago Sul, recebe convidados esta noite para o coquetel de abertura da mostra do artista plástico Jotapê. Cada criação mais bonita que a outra.

B’day

Arquiteta Bárbara Paiva, muito querida em Brasília, abre a casa no Park Way para receber as amigas mais próximas para uma noite descontraída em comemoração ao seu aniversário.

Muito…

A coluna agradece a empresária Moema Leão pelos 12 brinquedos de excelente qualidade doados para a nossa campanha solidária de Natal, este ano em favor de crianças e idosos carentes.

…obrigado

Também solidária a causa está a Cultura Inglesa, que aderiu à nossa campanha e doará brinquedos. Grupo JBr. de Comunicação agradece a todos os participantes desta importante ação.

Luto

A coluna se solidariza com a família da jovem empresária Lara Carvalho pelo seu falecimento precoce, ontem. O velório será hoje, a partir das 12h, na capela 7 do Cemitério Campo da Esperança.

Fotos de Hélio Montferre e Marcus Oliveira