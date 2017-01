Viva a Bossa

Para homenagear a bossa nova, dia 17 de fevereiro, o Projeto Bossa Nova in Concert vai reunir Ivan Lins, Leila Pinheiro, Roberto Menescal, Roberta Sá, Wanda Sá, Paula Morelenbaume Jaques Morelenbaum para uma noite musical no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, a partir das 21h30. Inspirado no show homônimo de 2005, o mesmo projeto já passou pelo Rio de Janeiro e contou com nomes como Miéle, Leny Andrade, João Donato e Wanda Sá. Resultando na gravação de um DVD.

O show em Brasília recebe nomes como Roberto Menescal, um dos criadores da Bossa, que viveram na década de ouro do ritmo. Além de Paula e Jaques Morelenbaum, que foram integrantes da banda de Tom Jobim durante dez anos. E representando a nova fase da Música Popular Brasileira, a cantora Roberta Sá. Os ingressos estão disponíveis na Fnac, Park Shopping e também no Brasília Shopping. Também podem ser adquiridos no site www.eventim.com.br.

Fotos de reprodução