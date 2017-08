Pelo quinto ano consecutivo, João Paulo Gama, sommelier do Gero Brasília, é um dos jurados que elege os melhores vinhos nacionais. Nesta quarta (16) e quinta (17), acontece a 10ª edição da Vinum Brasilis, no Instituto de Educação Superior de Brasília.

O evento, exclusivo aos vinhos brasileiros, propicia a aproximação de consumidores com os produtores de 27 vinícolas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Vale do São Francisco. Haverá degustação e venda direta para os participantes do encontro.

Fotos de Rafael Lobo e reprodução