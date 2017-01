Variedades gastronômicas

Tweet no Twitter

A 16ª edição do Restaurante Week, acontece dia 3 e 26 de fevereiro. O tema para

esse ano é Descobertas dos Sabores. O evento, que reúne cerca de 60 restaurantes da cidade, tem pratos especiais e já é reconhecido como o maior da categoria no País.

Participarão dessa união de restaurantes, espaços como: C’est la Vie, as franquias do Johnnie Burger, Nau Frutos do Mar e Inácia Poulet Roti. Os restaurantes oferecerão menus exclusivos. O almoço vai custar R$ 43,90 e o jantar R$ 54,90.

A Restaurante Week tem sempre o cuidado com as questões sociais. O cliente que acrescentar R$ 1 na conta, vai ajudar a Amigos da Vida, uma ONG que promove a defesa dos direitos humanos de pessoas que vivem com HIV/AIDS.

Fotos de arquivo pessoal