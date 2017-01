A galeria de arte do Templo da Boa Vontade está sendo palco da exposição “Uma Vida Dedicada à Arte”. São várias obras do artista plástico japonês Umazo Shinoda, expostas até o dia 28. Umazo está comemorando 100 anos de nascimento com a mostra, partindo do abstrato ao hiper-realismo e utilizando aquarela e óleo acrílico nos trabalhos.