Última semana do Restaurant Week

Ideal para quem adora conhecer e experimentar o melhor da gastronomia local, o Brasília Restaurant Week chega aos seus últimos dias. O maior festival gastronômico do país termina neste domingo (20) em Brasília, mas ainda dá tempo de aproveitar as mais de 70 opções que o evento oferece.

Com o tema “Temperos do Quintal”, nesta edição os chefs estão valorizando os ingredientes produzidos na própria região, por vezes, advindos da produção familiar. Eles têm a liberdade para criar pratos com produtos culturalmente conhecidos pelo nosso paladar, com insumos que são a cara da agricultura do país.

A lista de casas participantes pode ser encontrada no site do Brasília Restaurant Week ou no aplicativo do evento, disponível para Android e iOS.

Fotos de Helio Montefrre