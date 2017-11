Triste adeus

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O meio empresarial de Brasília está consternado com o falecimento da empresária Lara Carvalho, da família fundadora do Grupo HC, após complicações decorrentes de uma cirurgia em que se submeteu no Hospital Brasília. Os amigos e familiares estão devastados.

Casada com o empresário Rodrigo Bindes, Lara, 33 anos, era muito querida nos meios empresarial e social da capital. O velório será amanhã, quarta-feira, na capela 7 do Cemitério Campo da Esperança, das 12h às 14h30. O sepultamento será às 15h.

Publicidade

Foto de arquivo pessoal