Toque francês

Convidados brasilienses, paulistanos e cariocas marcaram presença na sunset party que a Air France fez no Rio de Janeiro. O local escolhido foi o 23 Ocean Lounge, no rooftop do Caesar Park Ipanema by Sofitel.

Encontro para celebrar o verão em clima de descontração. A festa, à la française, regada a champanhe Veuve Clicquot e comidinhas preparadas por chefs estrelados, contou com o som da DJ francesa Anja Sugar.

Amém

Querido em Brasília, padre Flávio Moreira, da Igreja Ortodoxa de Antioquia, Paróquia do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora do Santo Cinto, comemora hoje mais um aniversário.

B’day

Também aniversariando nesta quinta-feira: Augusta Lobo, Luciana de Goes, Érika Bragança, Marcelo Amaral, Lucia Bittar Homsi, Liliana Rodriguez, Indira Efel e Tom Pinheiro.

Boas…

Médico urologista respeitado no Brasil, Fernando Leão aterrissa em Brasília. Ele é o único especialista em cirurgia robótica para tratamento do câncer de próstata no Centro-Oeste.

…vindas

Membro da Society of Robotic Surgery, nos Estados Unidos, Fernando atende nos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein, em São Paulo. Agora traz sua experiência para os brasilienses.

Sol & mar

Gláucia Benevides, Silvana Moura e Suely Nakao com os filhos Matheus, Suellen e o netinho Marcos estão na praia Flecheiras. Relax em um condomínio da família Benevides, no litoral do Ceará.

Holofotes

Bruno Astuto e Sabrina Sato serão os mestres de cerimônia do baile da Vogue, dia 16 de fevereiro, no Hotel Unique, em São Paulo. Sato também será a rainha do baile do Copacabana Palace.