Tarciso Viriato recebe em abertura de mostra

O artista plástico Tarciso Viriato recebeu convidados na abertura da exposição “Short Connections”, na noite do dia 06 de junho, no Museu Nacional da República. Os presentes tiveram a oportunidade de conferir e apreciar mais de 50 obras inéditas entre colagens, desenhos e pinturas.

A inspiração do artista veio de países por onde passou como Hungria, Polônia, Bélgica e Estados Unidos. A mostra fica em cartaz até o dia 2 de julho, na galeria térrea do museu. A visitação é gratuita, durante o horário de funcionamento do espaço – de terça a domingo das 9h às 18h30. Fica a dica.

Fotos de Luiz Kaneko