Surpresa na Itália

Em viagem pela Itália, cumprindo o exclusivo roteiro das trufas, feito de setembro a dezembro, um grupo de empresários brasilienses teve uma surpresa em um dos concorridos restaurantes da cidade de Verduno.

Recebidos pelo chef Gianni Cauda, dono da Trattoria dai Bercau, eles se depararam com uma homenagem especial no mural do restaurante, que trazia uma matéria do Jornal de Brasília publicada sobre a passagem de Gianni pela capital.

A noite foi de conversas agradáveis sobre o Brasil, Brasília, e regada a típicos vinhos italianos de safras especiais. No cardápio do jantar, saborosas trufas que foram degustadas e muito elogiadas pelo grupo.

Cheiro bom

Carlos Afonso Benevides estreou no ramo da gastronomia. Ele abriu neste mês de outubro uma casa no ParkShopping. Uma franquia do restaurante de comidas típicas do Nordeste chamado Brasil Vexado.

À la française

A Cartier e a joalheria Grifith promovem um jantar très chic de lançamento do relógio Panthère de Cartier. Encontro marcado para sexta-feira, na belíssima casa de Carlos e Isabella Carpaneda, no Lago Norte.

Merecido

Presidente Michel Temer nomeou titular da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do DF, para o cargo de desembargadora federal do TRF da Primeira Região, a competente magistrada Daniele Maranhão.

Saúde em foco

A Semana de Saúde do Tribunal de Contas do Distrito Federal será realizada em parceria com a Procuradoria Geral do DF. A abertura acontecerá nesta segunda-feira, no Salão Negro do Edifício Sede com apresentação do coral do TCDF.

Criativo

Designer de interiores Cléber Cruzz é um dos participantes da Mostra Vitrine Assinada Prima Linea. O evento de abertura foi na última quinta-feira, com coquetel concorrido e prestigiado no CasaPark.

Tesoura solidária

Sempre solidário às causas sociais, o hair stylist Alexandre Viana entra no clima do “Outubro Rosa”. Quem doar 15kg de alimento ganhará um corte de cabelo, dia 24, no salão do ParkShopping, e dia 31, no do Shopping ID.

Passaporte

Fugindo do forte calor que faz em Brasília e também das notícias desagradáveis da política, Kátia Kouzak seguiu com o filho Zenon para temporada de descanso no outro lado do mundo. O destino foi a Austrália.

Réveillon…

Quem aterrissa em Brasília nos próximos dias é o gerente de Conceito do Grupo Rubaiyat, Geff Ruas. Ele chega para definir detalhes da sofisticada festa de passagem de ano do badalado restaurante.

…cinco estrelas

Noite que promete repetir a dose do Réveillon deste ano, com decoração temática, grupo musical, queima de fogos e menu degustação caprichado no jantar assinado pelo premiado chef Daniel Redondo.

