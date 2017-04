Soft opening no ParkShopping

Mais uma conquista para a empresária brasiliense da moda Cleuza Ferreira. Ao lado da filha Juana Coqueiro, ela inaugura, na próxima terça-feira, mais um empreendimento: a Magrella Park, no ParkShopping. O espaço será totalmente voltado para o público feminino com produtos made in Brasília da marca Magrella.

Considerada uma das mais respeitadas e atuantes empresárias do setor no Brasil, Cleuza volta ao ParkShopping após 17 anos. Ela saiu de lá para abrir a Casa Magrella no Lago Sul, em funcionamento atualmente na comercial da QI 3. Em São Paulo, há poucos meses, também abriu uma loja, no Shopping Cidade Jardim.

Foto de arquivo pessoal